受鋒面及西南氣流影響 奧萬大、合歡山遊樂區及天池山莊6/9起休園

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受滯留鋒面及西南氣流影響，南投縣政府八日晚間緊急公告隔日(六月九日)仁愛鄉停止上班、停止上課。林業及自然保育署南投分署為保障遊客安全，所轄管奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及天池山莊六月九日起休園，將俟天候穩定並經巡查無虞後再於台灣山林悠遊網發布開放動態。

林業保育署南投分署呼籲，豪雨期間為維護自身安全，應儘量避免前往山區及從事山域活動，請民眾隨時注意氣象情資，有關奧萬大、合歡山國家森林遊樂區開休園相關訊息，請利用山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)網站查詢； 「能高越嶺西段國家步道」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)，請民眾持續關注。