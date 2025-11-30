受關稅戰波及暫停2個月 中華郵政宣布：12月恢復寄美掛號信

中華郵政宣布12月1日起恢復寄美掛號郵件服務。資料照，周永受攝



由於美國關稅政策，近期美國海關對進口郵件審查愈來愈嚴格，以致國內寄美郵件屢遭退件，不像以往文件、印刷品、信件不需通關，中華郵政也為此於10月宣布暫停美國掛號寄送服務。時隔2個月，中華郵政公布好消息，自12月1日起，相關服務將重新啟動。

為減少被美國海關退件的困擾，中華郵政10月公布「暫停寄美信函的掛號服務」，不過，價值100美元以下非商業禮品、書籍則不受影響。

中華郵政與美國政府也為此展開協調溝通，時隔近2個月，中華郵政近日公告，「中華郵政近日公告，自114年12月1日起，恢復收寄發往美國之掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件服務。

中華郵政提醒，寄往美國之各類國際郵件，包含平常小包、掛號小包、掛號信函、掛號明信片、掛號印刷物、掛號新聞紙、掛號郵簡、掛號盲人文件、國際包裹及國際快捷郵件，不論內裝物為商品或文件，需先至中華郵政全球資訊網之「EZPost線上交寄」網頁（下稱EZPost），製作國際郵件發遞單，12月起，不再接受紙本發遞單。

此外，寄往美國的郵件，若內容物是商品，目前僅能勾「禮品」且價值不逾美金100元，內容物也可是書籍。

此外，中華郵政也提醒，目前歐盟27國、美國、日本、香港、英國、瑞士、挪威、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政屬強制要求郵件需預先傳遞電子通關資訊（ITMATT），若以紙本發遞單交寄之郵件，因無法提供電子通關資訊予寄達國郵政，恐遭致退件。

