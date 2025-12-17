受雜誌專訪稱川普「酒鬼性格」白宮幕僚長駁斷章取義

美國總統川普再度重返白宮後，第一個宣布任命的內閣成員就是幕僚長威爾斯。68歲的威爾斯行事一向低調謹慎，而且也以對川普相當忠誠聞名。但美國文化、時尚和政治雜誌《浮華世界》刊登威爾斯在過去一年、11次的專訪中，提到她說川普雖然滴酒不沾，但具有個性鮮明、將情緒放大的「酒鬼性格」，並且川普自認為無所不能，世界上不可能會有他辦不到的事情；此外，川普對認定的敵人，則充滿報復心。

至於副總統范斯，威爾斯形容他是陰謀論者，並且暗示范斯會從批評川普到轉為忠誠盟友，其實多少帶有政治考量。對於專訪內容，威爾斯立即畫清界線，不僅懷疑報導的準確度，也批評刊登的內容，只是為了暗示川普政府是混亂且負面的。

美國副總統范斯表示，「我和威爾斯不管是公開或是私下，都曾經拿陰謀論開玩笑，我們之間的共識多過分歧，而且我從來沒有見過她對美國總統不忠，而這讓她成為最好的幕僚長，這點可以跟總統求證。」

談到億萬富豪馬斯克，威爾斯則說他是我行我素的天才怪咖，並且批評馬斯克的政府效率部，關閉美國國際開發總署的決定令人震驚。但針對這些報導，川普除了表示自己對威爾斯充滿信心，也說她的描述是對的，自己確有很強的佔有慾和容易上癮的性格。

白宮發言人李威特說道，「正如你們所看到的，不僅是我，還有整個內閣，包括國會山莊，不在這棟大樓一起工作的人，都對威爾斯對川普的付出貢獻表達極大的支持。」

李威特對媒體表示，《浮華世界》的報導是惡意刪減，有失公允，但根據美聯社的評論，威爾斯雖然在X平台上批評這篇文章是不誠實，且惡意攻擊她及最傑出的總統川普，但卻沒有否認或點出刊出的細節或是引述有任何錯誤。