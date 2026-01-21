受零件成本飆升衝擊！ 這款iPhone 18恐漲價

由於記憶體等關鍵零組件成本持續上漲，iPhone 18Pro、Pro Max與Fold型號恐漲價。（圖／翻攝自Apple官網）





蘋果每年都會推出新款手機，今年將發表iPhone 18系列。不過，由於記憶體等關鍵零組件成本持續上漲，外界擔心售價也可能跟著調整。據了解，入門款價格將相對維持穩定，但高容量版本則可能上調。

根據外媒《zeera wireless》報導，iPhone 18系列的定價將成為近期歷史上最複雜的價格週期之一。以往價格上漲多與通膨或漸進式升級相關，但2026年的情況引入了全新的變數。

iPhone 18 Pro價格恐上漲

市場分析指出，iPhone 18定價將受到三大結構性因素影響，包括「2nm矽晶片成本危機」、「業界廣泛的記憶體衝擊（RAMageddon）」，以及「傳聞中的分階段上市策略」。這些因素解釋了為何Pro、Pro Max與Fold型號可能出現較高起始售價，而基礎款則相對穩定。需注意的是，這些價格僅為分析師預測，並非蘋果官方公告。

iPhone 18 Pro系列預計將搭載A20晶片，採用台積電2nm（N2）製程。最新供應鏈報告指出，製程升級成本遠高於過往節點縮小。初步估算顯示，A20（2nm）成本約280美元／片（約新台幣8861元），A19 Pro（3nm）成本約150美元／片（約新台幣4747元）。

在未計算良率與封裝成本前，晶片成本幾乎翻倍，分析師形容這是全面性的晶片成本危機。即便蘋果內部吸收部分成本，僅A20就對Pro、Pro Max與Fold型號形成價格上漲壓力。

此外，記憶體價格持續攀升，也成為推動價格上漲的重要因素。隨著蘋果在裝置上需要更大的AI模型、更高RAM與更多本地存儲，高容量手機的成本將顯著增加。

總而言之，2026年iPhone 18的定價策略反映出蘋果在成本管理與產品線定位上的考量。2nm晶片成本上升、RAM短缺以及分階段上市策略，將推動Pro、Pro Max與Fold型號價格上揚，而基礎款iPhone則相對穩定。

