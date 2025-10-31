受非洲豬瘟波及 豬肉業者被迫歇業 侯友宜加碼補助1500萬
台灣爆發非洲豬瘟疫情，行政院宣布10月22日至11月6日豬肉禁宰禁運。民進黨議員顏蔚慈指出，不僅豬肉肉品市場受波及，不少滷肉飯業者被迫歇業休息，建議新北市府從寬認定補助標準，加碼補貼措施。新北市長侯友宜31日宣布，再加碼1500萬，從寬認定，給予攤商實際支持。經發局補充，詳細實施辦法將在下周與經濟部討論後盡速公布並執行。
顏蔚慈表示，非洲豬瘟疫情嚴重衝擊全台養豬業及小吃業，除了豬肉攤外，不少小吃攤店都無肉可用，三重排隊名店今大滷肉飯、店小二等被迫歇業休息。市長身為豬肉攤長大的孩子，應能體諒豬肉產業現在的辛苦，理當帶頭照顧新北攤商，從寬認定補助標準，加碼補貼措施，讓攤商能撐過防疫期。
顏蔚慈說，經濟部補貼公營與民營市場豬肉攤每攤補貼3萬，再由地方政府協助造冊，而新北市府僅補助公有市場攤商使用費，略有不足，事實上還有許多民營與未立案的肉攤同受影響，將所有攤商納入補助。
顏蔚慈建議，市府應針對受波及停業的小吃攤盡速擬定補貼及無息貸款等預防性輔導支持方案，並立即盤點相關業者數量、規畫更全面的補貼，新北市補貼更該優於其他縣市，否則會有更多業者暫停營業。
針對議員建議，侯友宜指出，非洲豬瘟防疫一刻都不能等待，希望中央從寬認定補貼標準，而且全國要有統一標準，新北市一定從寬認定受影響業者。有攤商反映補貼3萬確實不夠，因此呼籲中央加碼補貼，新北市也樂於支持。
經發局長盛筱蓉說，由於公有市場會收使用費，在生肉沒有出售期間，公有市場算天數減免攤位使用費。在民營市場部分，11月3日將與經濟部開會，確定細節後遵循協助造冊。
衛生局長陳潤秋補充，染疫案場肉品流入新北市，其中封存80公斤肉品，已於30日全數銷毀。
更多中時新聞網報導
緯創公開賽》曾雅妮成功奪冠淚崩 終結11年冠軍荒
台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去
中職》陳晨威兩分炮助隊奪勝 樂天宣告聽牌
其他人也在看
降低非洲豬瘟衝擊 盧秀燕提3大行動力挺產業
台中爆發非洲豬瘟後，中央地方全力防堵疫情擴大，針對全國豬隻禁宰禁運，衝擊相關產業，中央宣布補助措施，台中市長盧秀燕今天（31日）公布台中三大行動，協助產業度難關，包括廚餘進焚化或掩埋廠處理免費，協助載中廣新聞網 ・ 7 小時前
林佳龍表態挺林岱樺選高雄引爭議 傳黨中央籲「行政中立」
政治中心／綜合報導民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍表態力挺林岱樺選高雄市長，引發黨內譁然，這則貼文被網友留言灌爆，林岱樺質疑有網軍介入、更喊"不要攻擊我朋友、檢驗我就好"。但賴瑞隆認為"不能什麼都推給網軍"、邱議瑩還說"把時間改期，不跟林岱樺撞日子"。傳出黨中央已經告誡林佳龍"要行政中立"。立委（民）林岱樺：「岱樺可以接受任何檢驗，但請大家不要傷害岱樺的朋友。」民進黨立委林岱樺要外界有任何攻擊都衝著她來，因為外交部長林佳龍跟他的子弟兵王義川、卓冠廷串聯挺她，都被留言灌爆。民進黨正國會領袖、外交部長林佳龍表態力挺林岱樺選高雄市長，引發黨內譁然。（圖／翻攝自林佳龍臉書）林佳龍臉書轉發林岱樺11月1號造勢活動，留言多達3000則，網友開轟"不要亂挺奇怪的人啦"、"我先退你讚好了"、"正國會的格局令人失望"。林岱樺質疑有網軍操作的痕跡。立委（民）林岱樺：「有異常性的網路上的留言，這麼短的時間也都有重複性，包括帳號的真假，（網軍留的言嗎內容都差不多），這個是很清楚的，不管重複性包括帳號真假，以及出現的密集度。」立委（民）賴瑞隆：「不能把它全都歸類為網軍側翼，還是有相當多高雄市民台灣人，都關心這場選戰。」立委（民）邱議瑩：「我自己過去曾經是被網路霸凌最嚴重的人，我不會用這樣手法對待任何黨內同志，很巧我們日期也挑11月1日，我知道她11月1日要在岡山辦，我告訴團隊同仁我們日期往後延，避免大家在這件事又多做聯想。」黨內同志認為"不能什麼都推網軍"，邱議瑩還說自己活動改期，把11月1號的焦點留給林岱樺，正國會卻鬧分裂，政治評論員溫朗東發文，身為高雄人，林岱樺他挺不下去，只能退出派系、退出選舉。更傳黨中央告誡林佳龍"謹守行政中立"、也要卓冠廷不能上台。外交部長林佳龍跟他的子弟兵王義川、卓冠廷串聯挺林岱樺。（圖／民視新聞）立委（民）王義川：「（委員現在是不是黨內告誡），（要卓冠廷跟部長不能上台或支持），（你會挺不貪不取這4個字嗎）。」隨著黨內初選加溫，正國會這番表態，又點燃火藥桶。原文出處：林佳龍表態挺林岱樺選高雄引爭議 傳黨中央籲「行政中立」 更多民視新聞報導國民黨團滅？立委許宇甄、盧縣一等9人涉偽造連署 檢方決定起訴川普嚴守對台底線 葉耀元：以對抗中國不斷壓縮台灣空間藍白作何居心？竟拒絕幫沈伯洋譴責中共 吳思瑤怒轟：敵我不分民視影音 ・ 6 小時前
減輕非洲豬瘟禁運禁宰損失 除中央補助外宜縣府再加碼
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部為防堵非洲豬瘟疫情擴散，22日12時起啟動全國毛豬禁運禁宰措施 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 12 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 59 分鐘前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前