受非洲豬瘟波及 豬肉業者被迫歇業 侯友宜加碼補助1500萬

新北市議會31日總質詢，民進黨議員高喊「豬瘟防疫要徹底、市府支持要給力」。（高鈞麟攝）

台灣爆發非洲豬瘟疫情，行政院宣布10月22日至11月6日豬肉禁宰禁運。民進黨議員顏蔚慈指出，不僅豬肉肉品市場受波及，不少滷肉飯業者被迫歇業休息，建議新北市府從寬認定補助標準，加碼補貼措施。新北市長侯友宜31日宣布，再加碼1500萬，從寬認定，給予攤商實際支持。經發局補充，詳細實施辦法將在下周與經濟部討論後盡速公布並執行。

顏蔚慈表示，非洲豬瘟疫情嚴重衝擊全台養豬業及小吃業，除了豬肉攤外，不少小吃攤店都無肉可用，三重排隊名店今大滷肉飯、店小二等被迫歇業休息。市長身為豬肉攤長大的孩子，應能體諒豬肉產業現在的辛苦，理當帶頭照顧新北攤商，從寬認定補助標準，加碼補貼措施，讓攤商能撐過防疫期。

廣告 廣告

顏蔚慈說，經濟部補貼公營與民營市場豬肉攤每攤補貼3萬，再由地方政府協助造冊，而新北市府僅補助公有市場攤商使用費，略有不足，事實上還有許多民營與未立案的肉攤同受影響，將所有攤商納入補助。

顏蔚慈建議，市府應針對受波及停業的小吃攤盡速擬定補貼及無息貸款等預防性輔導支持方案，並立即盤點相關業者數量、規畫更全面的補貼，新北市補貼更該優於其他縣市，否則會有更多業者暫停營業。

針對議員建議，侯友宜指出，非洲豬瘟防疫一刻都不能等待，希望中央從寬認定補貼標準，而且全國要有統一標準，新北市一定從寬認定受影響業者。有攤商反映補貼3萬確實不夠，因此呼籲中央加碼補貼，新北市也樂於支持。

經發局長盛筱蓉說，由於公有市場會收使用費，在生肉沒有出售期間，公有市場算天數減免攤位使用費。在民營市場部分，11月3日將與經濟部開會，確定細節後遵循協助造冊。

衛生局長陳潤秋補充，染疫案場肉品流入新北市，其中封存80公斤肉品，已於30日全數銷毀。

更多中時新聞網報導

緯創公開賽》曾雅妮成功奪冠淚崩 終結11年冠軍荒

台鐵安全經費減29億 藍委：怎砍得下去

中職》陳晨威兩分炮助隊奪勝 樂天宣告聽牌