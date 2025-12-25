受韓美互動刺激？北韓曝光8700噸級核動力潛艦 朝鮮半島緊張局勢升

編譯莊佳芳／綜合報導

北韓領導人金正恩近日與愛女金主愛一同視察核動力潛艦建造工地，相關畫面由官媒朝中社曝光。報導指出，北韓正建造一艘8700噸級核潛艇，具備長時間潛航與多元武器搭載能力，是北韓推動海軍現代化與核武發展的重要計畫之一。

專家分析，潛艇船體設計顯示已配備核反應堆，並具備出航條件。此舉正值朝鮮半島局勢持續升溫之際，隨著美韓軍事互動加深，北韓加速發展核打擊與海軍戰力，恐使區域安全風險進一步升高。

廣告 廣告

金正恩偕愛女視察核動力潛艦

北韓官媒朝中社25日報導，北韓領導人金正恩與被視為潛在接班人的金主愛，一同視察一處建造8700噸級核潛艇的工地，據報，該潛艦具備發射地對空飛彈的能力，是北韓海軍現代化的重要計畫之一，也是北韓為發展國家軍事能力，所推行的五項關鍵政策之一。

朝中社引用金正恩說法表示，北韓正在建造多艘攻擊型驅逐艦和核潛艇，並努力加快建造速度，讓這些艦艇能夠配備各種武器。韓國官方智庫統一研究院（KINU）資深研究員洪敏（Hong Min）表示，潛艇船體的設計顯示出它已配備核反應堆，且該潛艇已經可以準備出航。

金正恩與愛女金主愛一同視察核動力潛艦建造工地，金主愛被外界視為是其父的接班人選。（圖／翻攝自勞動新聞官網）

北韓全力衝刺盼再提升戰力

CNN報導，建造核動力潛艦一直是金正恩的長期目標，他在2021年執政黨代表大會上就曾談及此議題。報導分析，此類潛水艇有許多優點，包含數年的長時間潛航、更快的速度、更小的噪音等，目前擁有此技術的國家只有美國、俄羅斯、中國、法國、英國和印度。

金正恩在視察時表示，該艦的建造表示著北韓艦隊作戰能力的一次飛躍，但首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）指出，北韓的艦隊仍然不如南韓的艦隊，因為南韓擁有世界頂尖的飛彈驅逐艦和新型常規動力潛艦。

朝鮮半島緊張局勢升溫

朝中社報導稱，24日北韓在東海岸附近進行的飛彈試射，是為了評估新型高空飛彈的戰略技術，此次試射成功摧毀200公里之外的空中目標。據韓聯社報導，聯合參謀本部證實了該次的試射，該部官員稱，南韓軍方提前接獲了試射通知，並對此做出應對準備。

北韓的動作頻頻加劇了朝鮮半島的緊張局勢，金正恩表示，全面推動發展核能力以及海軍現代化是必要且不可避免的，因為當前的世界不和平，美國與南韓達成的核動力潛艇建造計劃，對北韓國家安全構成威脅，因此他也必須採取行動。

專家根據釋出的照片分析，潛艇船體的設計顯示出它已配備核反應堆，且已經可以準備出航。（圖／翻攝自勞動新聞官網）

美韓互動頻繁挑動北韓敏感神經

《紐約時報》報導，美國核潛艇「格林維爾號」24號停靠釜山，引起北韓當局強烈不滿，朝朝中社怒批此舉是加劇朝鮮半島和該地區軍事緊張局勢的行為，但南韓海軍稱，此次停靠是為了補充物資並讓艇員休息。

CNN分析，美國與南韓近期互動頻繁，讓金正恩提升北韓核打擊實力的計畫變得更加迫切，他此次視察的核潛艇據朝中社報導，擁有8700噸的排水量，與美國艦隊中的大多數維吉尼亞號核能攻擊潛艦相當。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

蠶食鯨吞巴人領土！以色列再新設19處屯墾區 14國批破壞區域和平

澤倫斯基提「新20點和平計畫」 領土與核電廠問題仍僵持、談判恐受阻

鎖定能源設施猛攻！怒指中國衛星助俄襲烏 澤倫斯基：破壞對和平努力

伯利恆睽違兩年恢復點燈儀式 數千人湧入聖誕起源地

