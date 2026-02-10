受高市鼓舞 賴將更極端？謝寒冰示警台灣成本：一定破產

謝寒冰認為賴清德(圖)受到高市早苗勝選鼓舞，未來將更極端。（示意圖／資料照／陳麒全攝）

日本眾議院改選，高市早苗領導的自民黨取得壓倒性勝利，執政聯盟拿下3分之2席次，投票率約為56％，高市也順利連任日本首相。名嘴謝寒冰認為總統賴清德受到高市鼓舞，未來會更極端，但台灣每年國防預算被加到破兆，恐怕難以負擔，跟勞健保一樣會破產。

謝寒冰9日在《大新聞大爆卦》節目表示，高市是不會變的，對中關係能搞好便罷，搞不好她也沒辦法，因為她已經選擇了這條路，接下來就要面對中國大陸禁運稀土的情況下，經濟到底要怎麼搞好？這對她來講絕對是一個大問題，經濟還是人民最直接有感的問題，如果未來半年經濟呈現下挫的趨勢，那高市的民調很可能就會往下掉，那就要看高市的本事，是不是能夠拉上來。

謝寒冰直言，翁履中畢竟是學者，講得比較委婉，「我用比較粗暴的話告訴你，台灣幾乎沒有得選！」我們除了被美國壓榨之外，沒有第二條路，翁履中講的意思不也就是這樣？在這種情況下，要怎麼去「算」？我們的底線在哪裡，我們承不承擔得起，算不難算。

「我想任何一個台灣人都算得出來，台灣會愈來愈負擔不起！」謝寒冰強調，因為美國要的不是一個定量，而是不斷疊加的東西。看賴清德最近就換了一套話術，說那1.25兆分成8年，每年也不過1千多億，還比日本少。有比日本少嗎？別忘了今年國防預算已經9495億了，代表我們台灣今年要花在軍事上的預算是破兆！賴清德的規劃就是這樣，而且未來只會多不會少。

謝寒冰質疑，台灣是一個小島，日本國土是我們十倍大，人口是我們的五倍，結果台灣每年要花3、400億美元在軍事上面，那台灣能夠花多久、能夠承擔多久？更不要說美國的武器到底要不要來，都是個問題。這個成本算到後來，基本上就跟我們的勞健保一樣，它一定會破產！只是什麼時候破產而已。問題是勞健保政府還有錢去補貼，軍事預算破兆，我們要跟誰去借錢來補貼？「沒有辦法補貼！」

謝寒冰直呼，但是賴清德會管這些嗎？他才不管你這些，因為他的算法很簡單，在2028年之前，台灣不要倒就好。就跟蔡英文當年說的話一樣：2024年之後就不關我的事了！所以蔡正元博士說得沒錯，開年之後，受到高市的鼓舞，賴清德會變得更極端。

