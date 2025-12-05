受鯛魚禁藥烏龍案波及 口湖合作社、漁民：不提告不求償

高雄市府衛生局人員疏失導致的鯛魚禁藥烏龍案，口湖漁業生產合作社今（5日）舉行記者會。（周麗蘭攝）

高雄市府衛生局人員疏失導致的鯛魚禁藥烏龍案，口湖漁業生產合作社今（5日）舉行記者會，總經理王益豐表示，高雄市衛生局昨（4日）已誠懇道歉，不對高雄市府提告、也不聲請國賠，事情已經水落石出，希望雨過天晴，不要過度浪費社會資源，希望讓台灣鯛產業未來會越來越好。

王益豐表示，事件發生後隔天，工廠完全不敢再生產任何1片鯛魚片，因為任釐清之前一定要把真正的原因把它找出來，這件事導致漁民很恐慌，怕魚價徹底崩盤。

王益豐表示，事件發生後，還有一個通路也要求全面下架，，這真的是非常嚴重的打擊。

他呼籲大家要支持台灣的農漁產品，這個烏龍事件也讓口湖合作社證明站得住腳，只有國人的信心才能讓漁民繼續把好的產品呈現在每一個消費者桌上。

遭烏龍案波及、衝擊最大的養殖戶、東勢鄉漁民許朱元說，這幾天都很擔心以後很難養魚了，鄰居看到他也不好意思和他說話。

許朱元表示，昨天得知驗錯了一開始很憤慨，覺得這樣會害死人，昨晚終於有比較好睡了。

至於要不要高雄市府賠償？許朱元表示「不用啦，叫他們以後要報（公布）要注意，比較不會妨礙到，還有這件事情要澄清。」

高雄市府衛生局昨天下午舉行記者會道歉，消息傳出後，口湖漁業生產合作社一度相當生氣憤慨，傳出將對高雄市府提告及國賠，總經理王益豐和社內溝通後，昨晚由律師吳文城修改新聞稿，決定不提告。

