受鳳凰颱風影響，銅鑼杭菊生活節延至11/29登場 浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！

2025銅鑼杭菊生活節原訂11/15～11/16舉辦，但因鳳凰颱風影響，延期至11/29～11/30在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。

銅鑼杭菊（圖片來源：Getty Creative）

2025銅鑼杭菊生活節

今年首度將「杭菊花田美景」、「客家風土辦桌」、「透明食安教育」結合在同一個活動，不只有賞花，而是從產地到餐桌的完整文化旅遊體驗，11/29～11/30將在銅鑼鄉樟樹村登場。

活動時間： 11/29～11/30

活動地點： 苗栗縣銅鑼鄉樟樹村 2025杭菊生活節主會場（google搜尋）

交通資訊：

-接駁車資訊：活動與臺鐵合作推出「鐵道＋花田」低碳旅遊路線，11/29～11/30活動期間可搭乘台鐵到銅鑼火車站，銅鑼火車站前每15分鐘即有接駁車直達會場，接駁車自早上9:00～下午16:30每15分鐘一班。（實際班表與動線將在活動前公布於粉絲專頁／官方網站）

-自行開車：國道一號銅鑼交流道下，接台13線外環道路，經九湖大橋左轉水防道路或經銅科南路大橋右轉苗38-2線進入活動現場。（活動期間將實施交通管制）

2025銅鑼杭菊生活節（圖片來源：苗栗縣富農農產運銷合作社）

苗栗銅鑼杭菊賞花路線

銅鑼鄉擁有上百座花田，面積超過30公頃，主要分布在九湖村（杭菊芋頭節主會場辦）、朝陽村（火車站周圍）、樟樹村（文峰國小周圍、台13線沿線）、中平村（芋頭主要種植區）等地。

銅鑼火車站後方花田（由火車站前地下道前往火車站後方小徑，可沿路往南步行至九湖口）

九湖村水防道路沿線花田（導航「秋美人農場」）

九湖村苗38線沿線花田（導航「九湖休閒農場」）

樟樹村「文峰國小」周圍花田

樟樹村台13線沿線花田（建議由融樂牙刷觀光工廠對面路口進入，沿小徑往北至九湖口），可捕捉到火車行經花田的景色

銅鑼杭菊（圖片來源：Getty Creative）

杭菊宴客家美食盛宴

此次由在地總鋪師親手設計「2.0杭菊宴」，讓清香杭菊入菜，與客家美味激盪出全新風華。遵循古禮的辦桌儀式，從菜色到上桌順序，每一道菜都是匠心的呈現、文化的延續。在秋風輕拂的季節裡，一起坐下來，共品這場屬於銅鑼的「花香盛宴」，細細咀嚼那份土地的溫度與人情的香氣。

邀請敏實科技大學餐飲管理系助理教授李又貞、陳豐志等共同設計菜單，推出客家杭菊宴，包括菊花燉湯、花香甜點、茶飲與創意套餐等，不只拍照賞景，更能體驗客家美食，將在粉絲專頁開放預約報名。

用餐時段： 11/29～11/30 12:00～14:00

報到時間： 上午11:00～12:00

活動地點： 苗栗縣銅鑼鄉樟樹村 2025杭菊生活節主會場（google搜尋）

費用： 一桌10人/每桌4,500元

報名資訊：報名網址

◆菜單介紹：菊香白斬雞、細火炆小封、芹菜飄香豆皮、薑絲醋爆大腸、豆干魷魚客家炒、酸香鳳梨木耳腸、菊意潤心湯、杭菊蜜韻鹹香雙糕、家鄉福菜湯、菊花季限定甜點

◆團體訂桌認購說明：

每桌餐席費用只要4,500元

團體預訂（1人代表預訂即可）

每桌可容納10人（僅提供10人份餐點、餐具及座椅）

僅提供葷食，未提供素食

桌次由主辦單位安排，恕無法指定

本次杭菊宴‧品秋味 每日40桌

◆散客報名：請加入官方line登記候補報名

銅鑼杭菊（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：苗栗縣富農農產運銷合作社

資料整理：Vinge

