受《世紀血案》風波影響！李千娜宣布退出櫻花季演出 曬黑底白字道歉

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

電影《世紀血案》近期因未得到授權就將林宅血案改編的風波持續延燒，目前製作單位與部分演員已經陸續發聲道歉。其中李千娜也有透過社群致歉，但仍無法平息眾怒，更有不少人表示要抵制李千娜所演出的活動，而今（8）日她於IG限時動態表示，將退出三月的高雄櫻花季演出。

李千娜因演出電影《世紀血案》加上記者會上失言遭到炎上。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

李千娜在文中開頭就先道歉，「對不起！」她解釋，為了避免模糊櫻花季的主旨與氣氛，在審慎評估後決定不參與本次演出，「再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿。」

李千娜宣布退出櫻花季演出。（圖／翻攝李千娜IG）

其實在電影《世紀血案》風波延燒後，櫻花季並非李千娜首個受影響的演出，早在日前就有部分網友表示，希望文化總會（文總）可以將李千娜在文總除夕特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》的演出部分刪除，對此，節目製作方文總7日晚間曾發出聲明回應，「有關近日各界關心《WE ARE 我們的除夕夜》演出者李千娜發言一事，主辦單位文化總會表示，節目為今（2026）年1月10日預錄，經內部與演出單位討論後，節目將進行適當調整，以符合所有歷年來支持《WE ARE》好朋友們的期待。」

李千娜限時動態全文：

對不起，為避免模糊櫻花季活動原本的主旨與氣氛，經審慎評估後決定，我將不出席本次櫻花季演出活動。再次感謝主辦與各方的理解與包容，以及所有朋友的關心，衷心祝福櫻花季活動順利圓滿。





