受《德國之聲》專訪稱台可能成烏克蘭第二 媒體人曝鄭麗文曾做「這事」

【論壇中心／綜合報導】今日走馬上任的國民黨主席鄭麗文，日前接受《德國之聲》專訪，談到兩岸政策與局勢，鄭麗文表示「台灣本來就不是香港，所以也不會變成第二個香港，至少我知道他（北京）沒有要把我（台灣）變成第二個香港，所以這個問題並不存在」，除此之外，當記者問到烏俄戰爭相關問題時，鄭麗文竟表示，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，一席話讓記者傻眼。

政治評論員汪潔民今日在《頭家來開講》節目節目中翻出昔日國民黨聲援烏克蘭的圖卡，鄭麗文就站在畫面右上角，還拿著奈克峰帶領全場高喊「聲援烏克蘭」，汪潔民表示，才兩年不到的時間，不理解為何鄭麗文有如此大的改變，她認為，鄭麗文現在的態度，很明顯就是正在跟習近平交往，期待習近平能夠見她，屆時鄭麗文就能藉此躍居國際舞臺，汪潔民批評，鄭麗文完全是以個人利益為思考，並未考慮到別人，她判斷，鄭麗文現在應該很焦慮，她當選國民黨主席後，發表了許多想見習近平的的談話，沒想到國台辦沒有提到任何邀請鄭麗文的話語，僅說「歡迎交流」，因此鄭麗文只好自己加碼，才會在《德國之聲》的專訪中語出驚人，講出「普丁不是獨裁者」這麼驚世駭俗的話。

鄭麗文接受《德國之聲》專訪的影片曝光後，言論隨即讓各界陷入討論，律師黃帝穎表示，俄羅斯入侵烏克蘭領土後，聯合國大會、國際法庭都祭出應對的措施，對於爭議言論，他也譴責鄭麗文是「出盡洋相世界丟臉」、「毫無國際觀的法盲」。

