受10月中下旬豪雨影響 湖口、新豐地區蕎麥等作物農損7日起受理申請現金救助

受十月中下旬豪雨影響， 湖口、新豐地區蕎麥等作物農損七日起受理申請現金救助。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

受到今年十月中旬、下旬連續降雨影響，新竹縣湖口鄉及新豐鄉種植蕎麥地區，因播種期降雨造成低窪處浸水而未發芽；新豐鄉種植大豆及蜀黍(高粱)地區，同因連續下雨造成田間積水，豆植株葉片枯萎、黃化倒伏及高粱植株倒伏，下位葉黃化等災害損失，農業部六日公告湖口鄉及新豐鄉為辦理蕎麥、新豐鄉為辦理大豆、蜀黍(高粱)農業天然災害現金救助地區，七日至廿日止受理農民申請，請受災農戶逕向轄區公所依限提供申請。

竹縣府表示，救助額度為蕎麥每公頃二萬八千元、大豆每公頃二萬八千元元、蜀黍（高粱）每公頃二萬八千元。凡符合農業天然災害救助辦法的農民，辦理救助項目損失率達百分之二十以上者，依救助額度予以救助；未達百分之二十者不予救助。短期作農產品於同產季或長期作農產品於同歷年，救助以一次為限。

農業處提醒，現金救助公告受理期限自受災農戶攜帶土地所有權證明文件或土地合法使用證明文件、身分證、印章及農會存摺等，逕向轄區公所依限提出申請，新竹縣政府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，俾利儘速完成救助作業協助農民復耕。