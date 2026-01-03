受IS影響預謀持刀攻擊跨年人群 美18歲青年被捕

美國北卡羅來納州男子史特迪凡（Christian Sturdivant）企圖發動跨年攻擊遭FBI臥底幹員破獲逮捕。美聯社



美國司法部週五（1/2）宣布破獲一起受激進組織「伊斯蘭國」影響的跨年攻擊預謀，並逮捕一名18歲青年。

根據檢方聲明，落網男子為北卡羅來納州居民史特迪凡（Christian Sturdivant），他於週三（12/31）遭到逮捕，被指控企圖對外國恐怖組織提供實質協助。北卡州西區檢察官佛格森（ Russ Ferguson）週五在記者會上表示：「他（被告）準備發動聖戰攻擊，準備好奪走無辜人群的生命。」

司法部表示，聯邦調查局（FBI）幹員在史特迪凡家中搜索到一份標註著「2026新年攻擊」的文件，計畫對家鄉一間雜貨店和速食餐廳發動攻擊，持刀殺害20人以上。調查人員同時在他的臥室裡發現多把刀具和鐵鎚。

起訴書上指出，史特迪凡策畫這項跨年攻擊行動長達一年。去年12月時，他於網路上聯繫「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）成員，並與其分享攻擊武器的照片和計畫。殊不知，與他聯繫的網友其實是FBI幹員臥底，因而破獲這起攻擊預謀。

司法部表示，史特迪凡自2022年起便被FBI列入監控名單，當時還未成年的他與海外IS成員聯繫，並計謀使用鐵槌發動攻擊。史特迪凡那時並未被執法單位起訴，而是令其接受心理治療。

