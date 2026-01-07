叛國賣情報 害死10名CIA特務！美國「最惡間諜」驚傳去世

國際中心／李紹宏報導

美國聯邦監獄管理局週一證實，曾讓美國情報系統遭毀滅性打擊的前中央情報局（CIA）間諜奧爾德里奇·艾姆斯（Aldrich Ames）已在馬里蘭州監獄去世，享年84歲。艾姆斯曾長年為蘇聯及俄羅斯擔任雙面間諜，其洩密行為導致約30名特務身分曝光，並遭到處決，還有10名CIA特務喪命。

終結多年「抓內鬼」疑雲：CIA 間諜 與妻淪囚徒

根據英國媒體《衛報》報導，這場震驚世界的間諜案發生在1994年，當時艾姆斯與其妻羅薩里奧（Rosario Ames）一同遭到逮捕。

為了換取減刑或避免死刑，兩人在未經審判的情況下直接認罪。艾姆斯承認犯下間諜罪與逃稅罪，被判處終身監禁且不得假釋；其妻則因協助間諜活動，被判處5年以上有期徒刑。此案的告破，終結了美國情報界長達數年的「抓內鬼」疑雲。

為250萬美金賣國！間諜被逮辯稱：為了還債

艾姆斯在長達近十年的間諜生涯中，向莫斯科提供了大量極度敏感的資訊，包括隱藏在「鐵幕」後的西方特務名單。據了解，俄羅斯為此支付他約250萬美元（約7860萬台幣）的酬勞。他入獄後曾坦言，背叛國家的動機純粹源於「迫在眉睫的經濟壓力」，並對自己因償還債務而犯下背信棄義行為感到羞愧。但他始終辯稱，這些洩密並未實質損害美國安全利益。

此外，在法庭陳述中，艾姆斯展現出對情報體系的輕蔑，他將各國間的間諜戰描述為一場「鬧劇」，認為這些活動對國家重大安全利益並無實質影響。

然而，根據聯邦調查局（FBI）的紀錄，艾姆斯在 CIA 總部蘇聯部門任職期間就已與克格勃（KGB）勾結，無論是在派駐羅馬期間還是回歸華盛頓後，他持續不斷的洩密行為，曾讓美國情報界陷入極度恐慌，始終無法釐清特工頻頻失蹤的真相。

最貪婪背叛者殞落：艾姆斯病逝馬里蘭州

艾姆斯的罪行在多年後仍被大眾反覆討論。2018年出版的紀實文學《間諜與叛徒》（The Spy and the Traitor）詳盡記錄1985年英國軍情六處營救克格勃上校戈爾季耶夫斯基的驚險過程，而艾姆斯正是書中那名向莫斯科告密的「叛徒」。

隨著艾姆斯的離世，這段充滿背叛與金錢交易的冷戰殘影也正式走入歷史，留給世人對情報安全與人性貪婪的深刻反思。

