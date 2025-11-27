「叛將」事件陰霾中 台積電「誰是接班人」受關注
台北市 / 綜合報導
護國神山台積電，接班部隊的人選最近引起討論。尤其11月初，黃仁勳參加台積電運動會，有在台南吃牛肉湯聚會，當時台積電的技術開發資深副總張曉強，以及晶圓廠營運副總王英郎，都有出席「牛肉湯宴」，這兩位人才現在受到關注，可能是台積電重要的接班人選。
輝達執行長黃仁勳11月初快閃台灣，與台積電高層在台南品嚐牛肉湯，董事長暨總裁魏哲家出席，技術開發資深副總張曉強，還有晶圓廠營運副總王英郎通通都來，可見他們在魏哲家心中佔有一席之地，時間再往回推到今年10月，黃仁勳手拿第一片在美國本土生產，將用於製造Blackwell人工智慧晶片的晶圓，當時王英郎一起合影，而且兩位都在晶圓上簽了名，王英郎存在感攀升，外界討論台積電接班人選他成了其中一位。
中華獨立董事協會理事長駱秉寬說：「王英郎副總他很年輕，50多歲就擔任台積電的副總，在海外也立下了戰功回來台灣，所以大家特別注目，是不是他未來接班人選，但是我相信以目前台積電的，按輩接班的程序來講，還是以米玉傑跟秦永沛，兩位共同營運長才是目前，魏哲家總裁所要再規劃，再觀察接班的名單當中。」
王英郎披著戰功回國備受關注，他擁有國立交通大學電子工程博士學位，2023年4月臨危受命，前往美國解決建廠延誤等狀況，同樣出現在「牛肉湯宴」的張曉強，曾經擔任英特爾技術與製造副總。
中華獨立董事協會理事長駱秉寬說：「張曉強他的確在海外有在英特爾，做過十幾年的經驗，而且在先進研發方面獲得很多的獎項，在這方面表現很傑出，大家也特別注意到他，他是不是能夠接班，我想還需要一段時間觀察才看得出來。」護國神山台積電人才如何運用，以及未來將由誰接班，一舉一動都受到關注。
更多華視新聞報導
台積電王英郎赴美建功返國 躋身「接班人選」？
台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任
台積電：A16技術不一定須用艾司摩爾High NA EUV
其他人也在看
台積電優良供應商 九台廠上榜…家數為歷年最多
台積電昨（26）日公布2025年優良供應商名單，合計30家入列，包括萬潤、長春石化、中鋼構、志聖、健策、帆宣、大三億營造...聯合新聞網 ・ 3 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 1 天前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 1 天前
不怕景氣衰退 4檔軍工股有獲利又站上月線
截至本週二(2025年11月25日)為止，芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場預期聯準會(Fed)在12月會議(12月9日至10日)降再降息一碼的機率約為 80%至85%之間 。美股聞訊大漲，台股也重新挑戰27000，雖然收盤沒有站上，但市場信心已經逐步恢復。然而Fed連續降息的背後，其實是對未來經濟衰退的隱憂。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
美關稅戰掀工具機寒冬 台中工業區廠房易主 專家：沒賺頭了
台灣工具機產業陷入困境！美中貿易戰重創出口，三大市場美、中、歐訂單大減，中部傳產區塊廠房紛紛易主、收攤，轉售價多落在3000萬至8000萬元之間。台灣業者雖擁有客製化優勢，但在關稅及匯率等不利因素下，國際競爭力大幅削弱。專家呼籲，台灣工具機業者需積極突破困境，發展商品化及建立商業生態系，以避免被國際市場淘汰的命運！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
台光電爆衝飆史高！AI需求訂單滿到2026 外資喊上看1695元
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導銅箔基板廠台光電（2383）在AI伺服器與網通市場的火熱需求帶動下，產線持續滿載，明年的訂單能見度幾乎一路排滿。受惠高階A...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 33 分鐘前
台積電人事隱憂4／台積電接班安排水很深 揭張忠謀、魏哲家的最大難題
對台積電創辦人張忠謀和董事長魏哲家來說，接班的人事安排，或許是他們最難解決的問題。以張忠謀任內的梁孟松來說，從台積電離開後先後跳槽到三星和中芯，對台積電造成傷害迄今仍餘波盪漾；魏哲家才當上董事長一年多，也要面對資深副總經理羅唯仁帶槍投靠英特爾的尷尬，就在事發後一個月，直到25日才正式對羅唯仁正式提告，這段期間台積電低調的作風，也引發各方議論，可見台積電人事安排問題，水有多深。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 21 分鐘前
羅唯仁是台積電版的張憲義？ 台積電正式宣佈提告
台積電前技術研發資深副總經理羅唯仁疑似帶2奈米資料跳槽英特爾一案台積電宣布提告...信傳媒 ・ 1 天前
目標價慘遭下修被低估！「IC設計龍頭」受Google點火...股價觸底反彈 跳空鎖漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導IC設計龍頭聯發科（2454）在智慧手機SoC價格戰、AIASIC專案遞延等多重利空夾擊下，近期股價一路探底，不僅跌破4月股災低點...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
亞太首座及最大 STELLANTIS BRAND HOUSE 寶嘉聯合攜手佳樂汽車「台中旗艦品牌中心」盛大開幕
寶嘉聯合於 2025 年 11 月 24 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車，在台中市中清路正式揭幕以 STELLANTIS BRAND HOUSE 全球最新規範打造的 「台中旗艦品牌中心」。此據點不僅是亞太區首座依循 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，也是亞太區最大的多品牌展示中心，更是少數將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點。藉由全新沉浸式展示方式，「台中旗艦品牌中心」不僅體現 STELLANTIS 的品牌整合高度，也為台灣市場開啟前所未有的「多品牌複合銷售與服務體驗新格局」。 本次「台中旗艦品牌中心」…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 20 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
高雄藝術家「花生木雕」太逼真！ 寄日本參賽遭海關誤扣
67歲曾慶棟喜愛藍染與雕刻，為現任高雄國際藝術學會常務監事，他回憶，八八風災後看見大量漂流木，在太太鼓勵下萌生讓木材重獲新生的想法，決定投入創作，拜劉兆明為師，從此踏入雕刻領域。自幼在農村長大的他，因童年剝花生的記憶而對農作物特別有感，他從葉片創作起步，後...CTWANT ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
1.25兆國防預算惹議！呂秀蓮狠嗆這群人受益
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，預計在民國115年至122年的8年間投入打造「台灣之盾」。對此，前副總統呂秀蓮表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前