「叛將」事件陰霾中 台積電「誰是接班人」受關注

護國神山台積電，接班部隊的人選最近引起討論。尤其11月初，黃仁勳參加台積電運動會，有在台南吃牛肉湯聚會，當時台積電的技術開發資深副總張曉強，以及晶圓廠營運副總王英郎，都有出席「牛肉湯宴」，這兩位人才現在受到關注，可能是台積電重要的接班人選。

輝達執行長黃仁勳11月初快閃台灣，與台積電高層在台南品嚐牛肉湯，董事長暨總裁魏哲家出席，技術開發資深副總張曉強，還有晶圓廠營運副總王英郎通通都來，可見他們在魏哲家心中佔有一席之地，時間再往回推到今年10月，黃仁勳手拿第一片在美國本土生產，將用於製造Blackwell人工智慧晶片的晶圓，當時王英郎一起合影，而且兩位都在晶圓上簽了名，王英郎存在感攀升，外界討論台積電接班人選他成了其中一位。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬說：「王英郎副總他很年輕，50多歲就擔任台積電的副總，在海外也立下了戰功回來台灣，所以大家特別注目，是不是他未來接班人選，但是我相信以目前台積電的，按輩接班的程序來講，還是以米玉傑跟秦永沛，兩位共同營運長才是目前，魏哲家總裁所要再規劃，再觀察接班的名單當中。」

王英郎披著戰功回國備受關注，他擁有國立交通大學電子工程博士學位，2023年4月臨危受命，前往美國解決建廠延誤等狀況，同樣出現在「牛肉湯宴」的張曉強，曾經擔任英特爾技術與製造副總。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬說：「張曉強他的確在海外有在英特爾，做過十幾年的經驗，而且在先進研發方面獲得很多的獎項，在這方面表現很傑出，大家也特別注意到他，他是不是能夠接班，我想還需要一段時間觀察才看得出來。」護國神山台積電人才如何運用，以及未來將由誰接班，一舉一動都受到關注。

