叛軍發動連環恐攻數十平民亡 巴基斯坦軍方激戰2日擊斃145人

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti）1日表示，安全部隊在40小時的反恐作戰中，擊斃了145名武裝分子。此前，當地發生一系列協同槍擊與炸彈攻擊，導致近50人死亡。

2月1日，巴基斯坦奎達，武裝份子發動攻擊後，民眾走過損毀的警察局。（圖／路透社）

根據《路透社》，該國內政次長喬杜里（Talal Chaudhry）透露，攻擊者1月31日偽裝成平民進入醫院、學校、銀行與市場開火。武裝分子還將平民當作人肉盾牌。

布格蒂指，17名執法人員與31名平民在攻擊中喪命。該國軍方統計，1月31日當天擊斃92名武裝分子，前一日則擊斃41人。布格蒂稱，官方事前掌握到這類行動的情報，因此在攻擊發生前一日就展開預防性行動。

遭取締的分離主義組織「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army）聲稱發動代號「黑風暴」（Herof）的協同作戰，目標鎖定全省的安全部隊。該組織宣稱擊斃84名巴基斯坦安全部隊成員，並俘虜18人。

士兵聚集在武裝份子發動攻擊的現場。（圖／路透社）

官員表示，武裝分子幾乎同時在該州首府奎達（Quetta）與瓜達爾（Gwadar）、馬斯通（Mastung）、諾什基（Noshki）等地發動襲擊。包括朝邊境部隊總部在內的安全設施開火，企圖發動自殺炸彈攻擊。在奎達，警察局外可見燒毀的車輛、布滿彈孔的門板，以及用黃色封鎖線圍起的街道。

俾路支省與伊朗及阿富汗接壤，為巴基斯坦面積最大但最貧窮的省份。該省長期面臨俾路支族分離主義者發動的叛亂，他們要求更大自治權與更多自然資源分配。俾路支解放軍已被美國列為外國恐怖組織。巴國其他地區也定期遭受伊斯蘭激進分子攻擊，包括與巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）有關的組織。

該國防長阿西夫（Khawaja Asif）稱，其中2起攻擊涉及女性行兇者，武裝分子越來越常以平民、勞工與低收入社區為目標。軍方透過聲明指，安全部隊已擊退武裝分子奪取任何城市或戰略設施控制權的企圖。

巴基斯坦軍方將這些攻擊歸咎於其宿敵印度資助的武裝分子，但印度否認此說法，指控伊斯蘭馬巴德當局試圖轉移外界對其內部問題的關注。美國也譴責這些攻擊，美國駐巴國臨時代辦貝克（Natalie Baker）稱其為恐怖主義暴力行為，並表示華府與巴基斯坦站在一起。

