叛逃官員爆料！金正恩「血腥清洗」高層 犬決姑丈內幕曝

關於金正恩的極權北韓王朝，一名逃亡至南韓的前北韓駐科威特臨時代理大使劉現祐，透過新書《金正恩的秘密金庫》，首度系統性揭露北韓最高權力核心的運作方式、金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決內幕，內容一出再度引起外界討論。

《朝日新聞》報導，劉現祐得以掌握北韓頂層機密，源於他的岳父全日春，全日春當時作為掌管金氏家族秘密財務的要職，劉現祐才得以得知許多內幕。金正恩於2011年末接班初期，曾多次在與全日春及少數親信的餐敘中，坦承自己的情緒起伏、家庭狀況，甚至流露出對政局的焦慮。這段「親密期」讓劉現祐得以間接窺見金正恩最私密的一面。

震驚內幕曝光！金正恩親口描述處決姑丈血腥過程

然而，這段初期「親密期」很快被一連串殘酷的清洗潮取代。劉現祐形容，在金正恩政權初期，因對他人不信任，處決風暴特別猛烈，導致北韓高層整個籠罩在恐怖之中。最震撼國際的事件，莫過於金正恩的姑丈、核心舊臣張成澤於2013年12月遭處決；隨後，人民武力相玄永哲也在2015年被公開處決。

劉現祐特別提及了張成澤遭處決後的密室場景，他回憶，2013年12月30日，金正恩招待包含全日春在內的等七名高官共進晚餐，席間，金正恩親自描述了下令處決張成澤的理由，並直言採用殘忍手段是為了「震懾全體幹部」。儘管坊間盛傳張成澤遭「犬決」（群狗撕咬），劉現祐的敘述雖未證實所有細節，但強烈印證了金正恩意圖以壓倒性恐怖手段進行權力鞏固的氛圍。

針對未來的地緣政治局勢，劉現祐也談及川普政府第二任期後的美朝局勢走向。他認為，雙方可能會再接觸，但北韓目前正同時承受國際制裁壓力、內部權力管控與經濟困境等多重壓力，在當前複雜的局勢下，金正恩是否願意再度冒風險與美國舉行領袖級會談，劉現祐認為，目前仍存在高度不確定性。

