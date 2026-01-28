叛逆偽裝自己20年 遇見他不再逆向而行

來認識台南新發意菩薩，40歲的徐如藝，是一名推拿師，家裡開宮廟，他從小因為得不到父親的愛，開始叛逆，因為水懺演繹，接觸慈濟，但仍遭到家人反對，他還一度憂鬱纏身，最後在醫院巧遇上人，讓她人生徹底大轉變，他發願改過自新，成了上人第一代弟子。

慈濟志工 徐如藝：「或許如果沒有慈濟，或許現在沒有徐如藝，在這個世界上，我之前嚴重時候，甚至會跑到大馬路上，被車子撞，然後媽媽就把我拉過來，抽菸喝酒吃檳榔，然後夜不歸宿，之前爸爸媽媽對我都是打罵，就有一點比較重男輕女。」

慈濟志工 徐如藝：「媽媽是乩童，我在家裡幫忙，晚上有時候要辦事，幫忙 有些老人不會寫字，我就會幫忙他寫。」

從國中，家裡就開設宮廟，爸爸一度很反對如藝，參加慈濟活動。

慈濟志工 徐如藝：「我有參加水懺，我的法喜要跟家人分享，就爸爸整個摔東西，我就下定決心，竟然我要變好 你不要，那我就爛的徹底，重憂鬱重恐慌重焦慮，那時候就是整個，把自己封閉起來。」

徐如藝媽媽 黃慧美：「無語問蒼天還有食不知味，有時候一碗飯 拿起來，真的不知道怎麼吃下去。」

如藝在大林就醫時，巧遇上人。

慈濟志工 徐如藝：「上人說身體要顧好，心也要顧好，然後我就感恩上人，上人要再轉頭走回去，上人又轉回來拍著我的胸口，心也要顧好 連續說三次。」

上人的一席話，如磋中他的心。

慈濟志工 徐如藝：「慈濟讓我的心更安定，然後知道什麼是對，什麼是錯，然後也知道，遇到無明的人，要有智慧去應對，而不是跟他們硬碰硬。」

慈濟志工 吳英李：「如藝後來也跟著進去讀書會，所以他可能慢慢，這樣有了上人的法，心就開了，(心)魔就被他趕走了。」

慈濟家人的溫暖，悄悄照亮心底，現在他踏上嶄新的生命之路，過去二十年失序的篇章，也在此刻靜靜畫下句點。

