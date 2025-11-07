叡揚前3季5.04元 10月營收增14.60%

【記者柯安聰台北報導】叡揚(6752)前3季合併營收為14.39億元，與去年度同期12.33億元相比，年增16.71%；前3季稅後純益為1.86億元，年增28.98%，每股盈餘5.04元。10月單月營收1.81億元，月增6.24%、年增14.60%；累計1~10月營收16.20億元，年增16.47% 。



叡揚不久前剛由SGS查驗通過雲端資安ISO 27017與雲端個資27018查驗，近日再次重磅推出更高規格的雲端資安服務功能，滿足日益嚴峻的資安威脅及高度監管產業資安的嚴謹需求，也為了讓雲端服務符合大型客戶資安認證要求，Vital雲端服務加入單一簽入多因子認證與密碼強度等設計，利用強化密碼原則、精細帳號管理機制、第三方帳號整合驗證與多因子認證(MFA)，並全面遵循法規規範，大幅強化金融業、醫療與大型客戶對使用者認證的資安要求。



在ESG永續方面，近期《天下雜誌》公布的2025年「天下永續公民獎」，叡揚在營收50億元以下的「小巨人」組中獲得肯定，顯示出叡揚在「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」這四大構面的努力。而叡揚產品「Vitals KPIM指標計畫與控管平台」也榮獲第26屆NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類產業應用組」標章，協助醫療體系推動永續及數位轉型。（自立電子報2025/11/7）