叡揚AI Solutions Day 佈局Agentic AI實踐藍圖
【記者柯安聰台北報導】面對全球生成式AI浪潮，AI已不再僅是被動回應的工具，而是能主動執行任務、協作並反思的智慧夥伴。叡揚資訊（6752）日前在 台北國際會議中心(TICC) 舉辦「AI Solutions Day 2025：AI策略精準制定」，邀請產業及研究界齊聚，深入探討AI技術如何邁向「主動智能」新階段，開啟人機協作的下一場革命。
叡揚資訊董事長張培鏞在活動開場致詞時表示，生成式AI的發展快速，外界對其協助日常與專業工作的期待亦持續升高。「要讓AI真正發揮價值，必須先判斷哪些流程應交由數位系統執行、哪些任務則能由AI介入處理。」基於這樣的思考，叡揚將AI技術深度整合進既有資訊系統中，無論是在電子公文、知識管理等產品，客戶在導入後即可直接體驗AI功能所帶來的效益。
活動邀請工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑以「AI Robot的研發與應用前瞻」為題分享產業觀察。他指出，台灣在資通訊與機電領域具備深厚優勢，但未來關鍵在於軟體整合能力的提升，並提出以「Software-Defined Robot」作為推動方向，從應用與軟體設計出發強化整體的進一步發展。順應當前AI浪潮，如何將台灣軟硬體整合的技術能量與完整解決方案推出國際，將是推動AI機器人產業發展的重要關鍵，顯見軟體在其中亦扮演核心角色。
（圖）叡揚資訊張培鏞董事長於AI Solutions Day開場，分享叡揚AI技術發展
叡揚資訊發表其最新Agentic AI研發成果，包括運用 檢索增強生成（RAG） 技術結合企業知識，突破大型語言模型（LLM）在知識截止與幻覺（Hallucination）問題上的限制，進一步發展出可自主判斷、工具運用與結果反思的Agentic RAG架構。透過多個Agent協作與反思機制（Reflection），AI不僅能回答問題，更能主動分析、研究並執行任務，從「智慧回應」邁向「智慧行動」，真正展現Agentic AI的價值核心。
叡揚資訊也在活動中展示多項結合AI的實際應用，呈現AI如何融入企業營運流程並推動數位轉型。從人力資源到公文管理、再到金融分析，AI技術正全面深化於叡揚的產品生態中。
在人資領域，BOLE智慧招募平台結合多維度分析與語言模型，能精準比對履歷與職缺需求，自動完成面試邀約與問答，協助企業快速鎖定關鍵人才；InsAI智慧辨識系統 則運用視覺語言模型（VLM）精準辨識中英文混雜文件，化身為資料辨識專家；在公部門應用方面，「小鯨」AI公文助理 能依口語指令生成草稿、學習機關文風，並提供專利詞彙校正功能，顯著提升文書效率；金融業應用則涵蓋授信與KYC智能分析，AI可自動分類文件、提取年報關鍵資訊並撰寫徵信報告，並以負面新聞監測與警示帳戶偵測功能強化風險控管。這些實例充分展現叡揚資訊如何以AI驅動企業營運的深層革新，從數據洞察到智慧決策，打造更具前瞻力的數位競爭優勢。
隨著Agentic AI時代的加速到來，叡揚資訊持續深化AI技術研發，並積極推動其在各產業的落地應用。本次AI Solutions Day 2025吸引眾多產業專家與合作夥伴參與，現場互動熱烈，對Agentic AI技術與實際應用案例表達高度關注。
未來，叡揚資訊將持續深化AI技術研發，推動Agentic AI應用於更多產業應用場景，協助企業實現智慧營運與永續轉型，並以實際行動定義新世代AI的應用價值與發展方向。（自立電子報2025/11/20）
