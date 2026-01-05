「叢林國際政治」啟示 郭正亮指這3國沒人敢動

美國對委內瑞拉發動大規模空襲，並逮獲總統馬杜洛夫婦。（示意圖：shutterstock/達志）

美國總統川普逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦震驚國際，台灣也湧現熱議，中國大陸是否可能循此模式，對台採取「斬首式」軍事行動。前立委郭正亮直言，沒有規則的叢林國際政治要開始了，全世界都將努力偷偷發展核武，沒人敢動的國家剩北韓、巴基斯坦、以色列。

郭正亮5日在《大新聞大爆卦》節目表示，如果大陸攔截運往台灣的海馬斯火箭系統軍購？對岸可以說：美國你違反817公報，這可以打到我！因為還有452顆射程300公里的中程飛彈，那更關鍵。不過那不是近期內的議題，因為美國要交貨，可能還要一、兩年？「可是交貨這件事，你是掩蓋不住的！」

郭正亮直言，矢板明夫那些人說的，那叫胡說八道，說中國大陸如果武統台灣，美國就衝到北京執行軍事行動？「你是在作夢是不是？你連金正恩都不敢綁架！」這種胡說八道也在講，然後一堆青鳥在那邊嗨。

郭正亮指出，「核武國家，他不敢動！」所以目前有三個核武國家，敵人都很多，但沒人敢動：北韓、巴基斯坦、以色列。更不要講中國大陸跟俄羅斯了，誰敢動？所以大家現在討論的是，沒有規則的叢林國際政治要開始了！什麼叫沒有規則，就是大國有邏輯，大國互相尊重，可是中小國家怎麼辦？所以如果伊朗過了經濟危機這一關，他一定拚全力發展核武！會導致全世界都努力偷偷發展核武。

