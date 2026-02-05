口乾眼澀可能是「乾燥症」！醫解析：免疫誤攻擊外分泌腺體

【健康醫療網／編輯部整理】不少民眾長期出現口乾、眼睛乾澀症狀，往往以為只是老化、用眼過度或環境乾燥，卻忽略背後可能與免疫疾病有關。臺安醫院風濕免疫科杜昀真醫師指出，若乾燥症狀持續未改善，甚至合併全身不適，應進一步評估是否為修格蘭氏症候群。

什麼是乾燥症？免疫疾病也是原因之一

杜昀真醫師表示，多數免疫疾病都可能引發乾燥症狀，但臨床上特別需要排除修格蘭氏症候群，也就是「原發性乾燥症」。此疾病屬於慢性自體免疫疾病，免疫系統錯誤攻擊外分泌腺體，尤其是淚腺與唾液腺，導致明顯的口乾與眼乾。

修格蘭氏症候群 不只影響眼睛與口腔

杜昀真醫師指出，修格蘭氏症候群除眼睛乾澀、灼熱、異物感外，口乾舌燥也十分常見，患者需頻繁喝水才能吞嚥食物，並容易出現蛀牙或口腔感染。部分患者還會有皮膚、鼻腔或陰道乾燥，甚至合併疲倦、關節疼痛、肌肉痠痛、皮疹或手腳麻木等全身性症狀。

症狀多元又緩慢 確診往往需要時間

由於修格蘭氏症候群症狀進展緩慢且表現多樣，從出現不適到確診，往往需要數年。杜昀真醫師表示，醫師會綜合病史與檢查結果判斷，包括血液中抗 SSA、抗 SSB 抗體檢測，眼科 Schirmer 試驗評估淚液分泌，唾液腺功能檢查，必要時進行唇腺活檢，以確認是否有淋巴細胞浸潤。

沒有特效藥 治療以症狀控制為主

杜昀真醫師指出，目前修格蘭氏症候群尚無根治藥物，治療以緩解症狀為主。眼睛乾澀可使用不含防腐劑的人工淚液或眼膏；口乾則可透過少量多次喝水、咀嚼無糖口香糖，或使用促進唾液分泌藥物。皮膚、鼻腔與陰道乾燥，亦可依症狀使用保濕或潤滑製劑。

若出現明顯關節疼痛或發炎，可使用非類固醇抗發炎藥物或短期類固醇治療。當疾病影響內臟器官時，醫師可能評估使用羥氯奎寧、甲氨蝶呤等免疫抑制藥物，少數嚴重個案也可能考慮生物製劑治療。

多數屬良性疾病 配合治療可穩定控制

杜昀真醫師強調，修格蘭氏症候群多屬預後良好的自體免疫疾病，一般不影響壽命，但乾燥症狀可能明顯降低生活品質。患者應遵循個別化治療計畫，維持良好口腔衛生、補充水分、避免菸酒與利尿飲品，並定期追蹤檢查，以降低併發症風險。

