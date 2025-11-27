口乾一定是乾燥症嗎？婦人常口乾、血壓飆高查不出原因 竟是這問題

口乾、睡不好，你也經常半夜口渴醒來嗎？這些小症狀可能是身體失衡的警訊，尤其更年期或停經後女性，若同時出現血壓波動、情緒起伏大，更要留意是否與自律神經失調有關。

血壓突然飆高竟查不出原因？注意自律神經失調

中醫師羅珮琳分享案例，一名77歲女性病患，長期患有高血壓，每日服用半顆降壓藥控制血壓，然而最近突然血壓飆升至170/100mmHg，伴隨劇烈頭痛，不得不緊急就醫，但抽血檢查結果，肝腎功能正常，也無發炎跡象。由於病人長期有口乾問題，不僅白天口乾舌燥，夜間更因口渴頻繁醒來、必須喝水，懷疑是否罹患乾燥症，進一步接受風濕免疫科檢查，卻未發現異常。病人因此轉而尋求中醫協助。

針對這類「找不到病因」的血壓升高情況，羅珮琳指出，最常見的原因與自律神經失調有關，尤其常見於情緒波動大、生活壓力大，或進入更年期與停經後的女性；當交感神經過度活化，就容易導致急性高血壓發作。中醫理論認為，這類情況多屬「肝腎陰虛、肝陽上亢」，治療上以滋陰抑肝為主。

叩齒＋舌繞齒 每天做改善口乾

此外，患者長期口乾，也反映出可能存在「肺胃陰虛」的體質失衡。羅珮琳說明，針對這類體質，常以熟地黃、天門冬、麥冬等中藥調理，從根本改善唾液分泌機能。同時，她也建議病人進行簡單的口腔運動與穴位按摩，幾周後病人的口乾症狀已有明顯改善。

她指出，促進唾液分泌的方法不難，重點在於持之以恆。日常生活中，透過「叩齒」、「舌繞齒」這兩項動作，有助刺激唾液腺活化，強化口腔肌肉功能。

叩齒：上下牙齒輕輕叩擊，不僅能促進局部氣血循環、強健牙齒，也有助腎氣運行。

舌繞齒：舌尖緩慢沿著牙齒外側與內側繞行一圈，有空就可以多做這個運動，預防口乾。

按摩3穴位刺激唾液分泌

除了動動嘴、動動舌，羅珮琳也推薦按摩特定穴位來刺激唾液分泌。包括：

聽會穴：位於耳垂下方與下顎交界處，對應腮腺位置。 廉泉穴：下巴正中央，屬於舌下腺範圍，可延伸按摩到頜下腺。 外金津玉液：口腔內的舌下腺開口位置分別稱為金津（左）與玉液（右），對應到下巴皮膚下方區域的按摩點稱為外金津玉液。

▲3穴位刺激唾液分泌改善口乾。（圖／翻攝自羅珮琳中醫師臉書）

上述穴位不僅有助改善口乾與吞嚥困難，對於預防蛀牙與維護口腔健康也有益處。

◎ 圖片來源／翻攝自羅珮琳中醫師臉書．達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／羅珮琳中醫師

