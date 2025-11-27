口乾一定是乾燥症嗎？婦人常口乾、血壓飆高查不出原因 竟是這問題
口乾、睡不好，你也經常半夜口渴醒來嗎？這些小症狀可能是身體失衡的警訊，尤其更年期或停經後女性，若同時出現血壓波動、情緒起伏大，更要留意是否與自律神經失調有關。
血壓突然飆高竟查不出原因？注意自律神經失調
中醫師羅珮琳分享案例，一名77歲女性病患，長期患有高血壓，每日服用半顆降壓藥控制血壓，然而最近突然血壓飆升至170/100mmHg，伴隨劇烈頭痛，不得不緊急就醫，但抽血檢查結果，肝腎功能正常，也無發炎跡象。由於病人長期有口乾問題，不僅白天口乾舌燥，夜間更因口渴頻繁醒來、必須喝水，懷疑是否罹患乾燥症，進一步接受風濕免疫科檢查，卻未發現異常。病人因此轉而尋求中醫協助。
針對這類「找不到病因」的血壓升高情況，羅珮琳指出，最常見的原因與自律神經失調有關，尤其常見於情緒波動大、生活壓力大，或進入更年期與停經後的女性；當交感神經過度活化，就容易導致急性高血壓發作。中醫理論認為，這類情況多屬「肝腎陰虛、肝陽上亢」，治療上以滋陰抑肝為主。
看更多：更年期少吃2物恐自律神經失調、心悸、熱潮紅！平衡荷爾蒙快吃它
叩齒＋舌繞齒 每天做改善口乾
此外，患者長期口乾，也反映出可能存在「肺胃陰虛」的體質失衡。羅珮琳說明，針對這類體質，常以熟地黃、天門冬、麥冬等中藥調理，從根本改善唾液分泌機能。同時，她也建議病人進行簡單的口腔運動與穴位按摩，幾周後病人的口乾症狀已有明顯改善。
她指出，促進唾液分泌的方法不難，重點在於持之以恆。日常生活中，透過「叩齒」、「舌繞齒」這兩項動作，有助刺激唾液腺活化，強化口腔肌肉功能。
叩齒：上下牙齒輕輕叩擊，不僅能促進局部氣血循環、強健牙齒，也有助腎氣運行。
舌繞齒：舌尖緩慢沿著牙齒外側與內側繞行一圈，有空就可以多做這個運動，預防口乾。
看更多：口乾恐是健康警報！日醫2招立刻見效 讓牙齒健康用到老
按摩3穴位刺激唾液分泌
除了動動嘴、動動舌，羅珮琳也推薦按摩特定穴位來刺激唾液分泌。包括：
聽會穴：位於耳垂下方與下顎交界處，對應腮腺位置。
廉泉穴：下巴正中央，屬於舌下腺範圍，可延伸按摩到頜下腺。
外金津玉液：口腔內的舌下腺開口位置分別稱為金津（左）與玉液（右），對應到下巴皮膚下方區域的按摩點稱為外金津玉液。
上述穴位不僅有助改善口乾與吞嚥困難，對於預防蛀牙與維護口腔健康也有益處。
看更多：更年期口乾、眼乾、皮膚乾？醫師８個自然療法 改善「乾燥症」
◎ 圖片來源／翻攝自羅珮琳中醫師臉書．達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／羅珮琳中醫師
更多健康2.0報導
「這個族群」最不愛做大腸癌篩檢 國際權威研究：顧面子、導致罹癌率偏高
喝粥養胃卻血糖狂飆？名醫揭精華是「粥油」，這碗比人參更滋補
「這東西」才是隱藏款血管殺手！修復血管健康有2關鍵策略
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 11 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 6 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
你的身體比嘴誠實！專家：壓力寫在血管與頭髮上
一位追蹤治療四年的患者，原本已改善腸胃、睡眠及體力問題，卻因父親過世後的遺產爭議，導致健康狀況急劇惡化，出現血壓飆升、胸悶及白髮增多等症狀。中天新聞網 ・ 1 天前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 1 天前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前
攝護腺肥大尿不出來 微創水蒸氣消融術助順暢
56歲黃先生長期受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢；另一位62歲謝先生，也因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救，餘尿量更高達400毫升，兩人前往泌尿科就診，在醫生建議下，接受自費的「微創水蒸氣攝護腺消融術（Rezum）」，術後尿流速提升，攝護腺體積也縮小，讓他們開心終於可以順暢尿尿。自由時報 ・ 17 小時前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 16 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
打X團固定到東南亞尋歡！「1人驗出HIV」整團嚇壞篩檢…另1人也中鏢
為了打破HIV的迷思與標籤，提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫學大學今日（25日）舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65週年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展資料庫檢索、VR體驗與遊戲化學習等多元方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小結節3年長到近1公分屬很早期肺癌 醫：低劑量電腦斷層重要
有心血管疾病的63歲男子，自費做低劑量電腦斷層檢查，意外發現右上肺有0.7公分大的毛玻璃樣病灶，影像特徵雖不見得是惡性，但追蹤3年，病灶緩慢增大到近1公分，醫、病討論後決定手術切除，最終病理證實為第1期微小侵犯腺癌，屬很早期的肺癌，術後無需化療，追蹤迄今也未見復發。自由時報 ・ 1 天前
清爽早餐仍害血糖狂飆！營養師揭「5大地雷」 恐越吃越餓、容易累
有些早餐看似健康，實則暗藏血糖炸彈，甚至影響一整天的精神。營養師薛曉晶列出5種「早餐地雷」，分別是燕麥奶、份量失控、主食搭配含糖飲料、過多碳水化合物、加工低醣產品，長期大量攝取恐讓血糖失控，容易感到飢餓，反而越吃越胖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶
現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、健康2.0 ・ 1 天前
「炮兵團」1人HIV陽性 整團嚇到急衝醫院篩檢「又有人中鏢...」
近年來我國年輕族群感染HIV人數不斷攀升，截至去年底全台累積已有超過3.63萬名HIV感染者。有醫師分享，曾遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，沒想到事後有成員篩檢出陽性，結果整團成員只好團進團出一起到門診求篩檢。鏡報 ・ 18 小時前