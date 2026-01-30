口享受不將就！船井「食事對策 EX GOLD」升級登場：美食控必收的口袋應援 讓每一口快樂都更自在

圖：取自船井生醫

火鍋、燒肉、炸物、手搖飲……對熱愛生活的美食控而言，探索味蕾的驚喜是日常，但大快朵頤後的負擔感卻總讓人猶疑 。船井生醫精準洞察亞洲飲食中「高油、高鹽、高糖」的結構，正式推出升級版「船井 burner 食事對策 EX GOLD」。這款專為亞洲飲食量身打造的保健新選擇，要讓懂得生活的你，在每一場大餐行程中，都能找到最安心的平衡點 。

專為亞洲飲食習慣設計：不是在吃美食，就是在前往美食的路上！

無論是好友聚餐、出國旅遊踩點，還是犒賞自己的個人食光，「大餐」早已超越進食，成為一種生活態度 。針對這群追求質感、熱愛體驗的族群，新升級的 食事對策EX GOLD 不只是營養補充品，更是「美食應援」的必備單品 。其方便攜帶的特性，能輕鬆放入隨身包袋，讓你在享受美食的時刻毫無壓力 。

「去你的油鹽糖！」精準對焦亞洲餐桌結構

在飲食選擇多元化的時代，「怎麼吃」逐漸與「怎麼搭配」同樣重要。船井 burner 食事對策 EX GOLD 以「去你的油鹽糖」為核心概念，聚焦現代飲食中常見的油、鈉與糖來源，協助消費者在享受美食的同時，也能兼顧飲食管理的日常保養需求。

• 專屬成分升級：延續經典配方並全面進化，針對亞洲人高油、高鹽、高糖的飲食結構，專為高熱量飲食情境量身設計 。

• 高濃度薑黃應援：嚴選高濃度薑黃成分，針對經常聚餐、應酬或習慣外食的族群，提供關鍵的營養補充與代謝支持，是美食行程中的強力後援 。

• 首創加入昆布萃取：領先業界首創添加昆布萃取物，結合多重植物來源成分，打造更全方位的日常飲食保養對策 。

船井生醫：讓享受美食與健康管理和諧共生

船井生醫表示，品牌始終以科學研究與營養基礎為核心，從亞洲飲食文化出發，持續優化產品設計。burner 食事對策 EX GOLD 的誕生，正是為了讓每個人在面對排隊美食或節慶大餐時，都能保持那份最純粹的快樂 。

