一口名泉開始的療癒旅程 八仙山櫻花季限定體驗

▲八仙山國家森林遊樂區每年於1月底2月初盛開。（圖：林業及自然保育署台中分署提供）

冬春交會之際，林業及自然保育署台中分署所轄八仙山國家森林遊樂區迎來一年一度的櫻花盛事。園區山櫻花往年於1月底至2月初盛開，為引領民眾深入感受這片賞櫻秘境，今年特別於115年2月6日至8日推出以「八仙山名泉」為主軸之療癒活動，邀請大眾從感官歸零出發，展開一場全身心開啟的森林旅程。

林業保育署台中分署表示，為讓民眾不只「看見櫻花」，更能深入體驗八仙山特色水資源，2月6日至7日特別邀請「每日茶事」專業品評師，帶領參與者重新建立與水的關係，讓感官回到最純粹的狀態。

活動以「感官歸零」為核心，分為三個階段進行。首先透過森林元素卡牌，引導體驗者依循指令進行冥想與專注練習，讓長期被生活節奏覆蓋的味覺與感受力逐步重啟；當感官回到穩定狀態後，再由品評師專業引導，深入認識八仙山泉水的水質特色，理解水在口中呈現的細微差異；最後透過「每日茶事」獨特的「風味登入」系統，以八仙山泉水為基底，結合不同香草植物，讓參與者建立個人專屬的風味存摺，將森林裡的清澈感受，帶回日常生活中，成為自我照顧的起點。

「了解泉貌」活動於2月6日至7日每日各辦理兩梯次，時間為上午10:00―12:30、下午14:00―16:30，費用為500元／人（不含門票及停車費，費用可折抵八仙山遊客中心文創商品250元），每場次限額10組（每組2―4人），額滿為止。活動內容及報名資訊請至：https://forms.gle/9exC2178WafzEsd97。

接續感官歸零的基礎，2月8日由八仙山自然教育中心規劃，邀請林業保育署認證之森林療癒師領路，展開更全面的五感體驗。透過專業引導陪伴學員漫步於園區櫻花步道，感受腳步、呼吸與森林節奏。午餐享用台八線「裡冷私廚」特製輕食餐盒，以在地食材回應土地風味。午後茶敘將水療癒旅程層次升級，以甘甜的十文溪水搭配林業保育署台中分署土肉桂茶與特製花草，讓民眾在櫻花林下交織出豐富的香氣與溫度，完成身體與感官同步沉浸的森林療癒。「春櫻療癒林間茶敘」活動時間為9:30―14:30，費用1,500元／人，雙人以上同行1,280元／人（包含4小時森林療癒、茶席、午餐及小禮品）。

林業保育署台中分署誠摯邀請民眾於櫻花盛開時節走進八仙山，上山品水、品茶、賞櫻，重新建立與自然的連結，並將這份來自森林的療癒感受，帶回生活之中。