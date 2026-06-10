口咽癌手術免破相！北榮1技術「先縮小腫瘤」再切除

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者蔣季容／台北報導

台北榮民總醫院利用「前導式化療＋精準經口機械手臂手術」，先用化療縮小腫瘤，再精準切除，保留病患外觀完整性，也有效恢復語言及吞嚥功能。（圖／記者蔣季容攝影）

口腔及咽喉癌是國內第6大惡性腫瘤，由於腫瘤往往位於口腔後方、較深的位置，傳統手術需大範圍破壞，不僅影響外觀，吞嚥功能也會受影響。台北榮民總醫院利用「前導式化療＋精準經口機械手臂手術」，先用化療縮小腫瘤，再精準切除，保留病患外觀完整性，也有效恢復語言及吞嚥功能。

北榮喉頭頸科主治醫師李宗倫今（10）日表示，口腔咽喉癌多與喝酒嚼檳榔有關，好發年齡為40至50歲。若腫瘤位於舌根、口咽或接近咽喉等深部區域，傳統手術往往需要劈開下顎骨，才能取得足夠視野並完整切除腫瘤。手術範圍大，不僅可能留下明顯疤痕，也容易影響吞嚥與語言功能，甚至引發吸入性肺炎。

廣告 廣告

李宗倫說明，個案蕭小姐過去因舌癌接受在外院接受手術，術後7至8個月復發，在北榮接受前導化療，成功讓腫瘤明顯縮小。經化療後原本深入舌根的病灶已大幅縮減，切除範圍明顯縮小，後續再透過達文西機器手臂進行精準切除，並由整形外科進行皮瓣重建。術後12天，患者便能順利恢復經口進食。

李宗倫提及，個案術後病理報告顯示切除組織中已無殘存癌細胞，頸部淋巴結也未發現轉移，因此不需再接受放射治療及化學治療。術後4個月追蹤時，患者口腔功能恢復良好，外觀及吞嚥能力皆獲得保留。

李宗倫強調，前導化療最大的價值在於將原本第三、第四期的腫瘤，有機會降至第一、第二期程度，讓手術範圍縮小，降低後續放化療需求。未來搭配前導化療及跨科整合治療，將有機會以更少的組織破壞達到治療目的，幫助患者在抗癌之餘，保有吞嚥、說話能力與生活品質。

更多三立新聞網報導

以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫

燙地瓜葉恐讓營養全流失！醫曝「改用這煮法」多酚增4.5倍

雨下到何時？鋒面游移賴著不走 「全台放晴」時間點曝光

加油、繳電話費「發票爽中1000萬」！獎落3縣市

