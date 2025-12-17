一口回嘉 永續餐點「米香冰淇淋」創新發表

(由右至左)王定邦、張庭禎與邱奕靜三位同學作品「一口回嘉：米香冰淇淋」獲嘉大永續餐點企劃第一名。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義大學行銷與觀光管理學系結合食農教育與環境永續，將課堂成果落實於產業現場。以幸福嘉義米-台農82號、民雄鳯梨及奮起湖佛手瓜三項在地食材為創作主軸，由嘉大師生攜手新悦花園酒店與三光米股份有限公司開發「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」永續創意甜點，並於17日在「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」舉辦發表會。

嘉大行銷觀光系蕭至惠教授為計劃主持人。(圖／記者邱嘉琪攝)

此次創意甜點源自嘉大行銷與觀光管理學系碩士班「產品策略與管理」課程。該課程由蕭至惠教授主持，獲教育部高教深耕計畫A主軸「創新教學精進」經費補助，引導學生以在地農產為核心，發想具永續理念的餐點企劃。學生分組完成企劃書後，經新悦花園酒店三位主廚專業評選，由王定邦、張庭禎與邱奕靜三位同學以作品「一口回嘉：米香冰淇淋」脫穎而出，榮獲第一名。

與會貴賓現場DIY「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」。(圖／記者邱嘉琪攝)

為讓學生創意實際落地，新悦花園酒店主廚團隊進一步與「雪諾義式冰淇淋」合作，將企劃概念轉化為可商品化的甜點成品。此次發表的「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」，以幸福嘉義米的米香為基底打造酥脆口感，搭配在地鳳梨與奮起湖佛手瓜熬製成果醬，層次豐富，再佐以幸福嘉義米冰淇淋，融合在地風土與創意巧思，獲得現場貴賓一致好評。

「米冰淇淋佐鳳梨佛手瓜果醬」有米香搭配瓜果的爽脆，口感豐富

嘉義大學副校長陳瑞祥表示，大學社會責任（USR）的核心在於回應在地需求，透過產官學合作提升學生專業能力與社會責任感。此次成果發表展現「學生創作、主廚獻藝、市府支持、企業協力、旅宿平台」的五方共創模式，是嘉大深耕永續與在地實踐的具體成果。

嘉大感謝三光米股份有限公司董事長林肇榮(右)提供優質的嘉義幸福米-台農82號。(圖／記者邱嘉琪攝)

嘉義市政府建設處羅資政副處長指出，市府長期透過活動與產業合作帶動城市觀光，此次以「幸福嘉義米」串聯農業、旅宿與飲食文化，不僅推廣城市特色，也讓旅客透過味蕾認識嘉義。未來市府將持續推動「產地到餐桌」的永續連結，讓嘉義的幸福滋味在更多場域發酵。

嘉大感謝新悦花園酒店提供永續餐點發揮的舞台，左為嘉義大學副校長陳瑞祥，右為新悦花園酒店執行董事劉映雪。(圖／記者邱嘉琪攝)

教授蕭至惠表示，課程設計讓學生從認識在地農產到理解餐飲產業實務，將抽象的城市印象轉化為具體、有溫度的料理創作，是教學與地方連結的最佳示範。

三光米股份有限公司董事長林肇榮亦肯定學生將所學落實於生活，展現高度創意；新悦花園酒店執行董事劉映雪則表示，未來將研議把該創意甜點納入酒店永續甜點選項，讓更多旅客品嚐來自嘉義的創新風土滋味。