口埤實小學童體驗虎頭埤親子環教生態館場域認證

口埤實小學生在虎頭埤風景區親子環教生態館，體驗「智慧眼鏡導覽服務場域驗證活動」。（市府提供）

記者盧萍珊/新化報導

觀旅局十七日在虎頭埤風景區親子環教生態館舉辦「智慧眼鏡導覽服務場域驗證活動」，邀請口埤實小師生率先體驗，結合AI影像辨識與語音互動功能，提供遊客「輕量、直覺、沉浸式」的智慧導覽模式，象徵虎頭埤蟋蟀館邁向「科技導覽、環境教育」的親子共學新篇章。

觀旅局長林國華指出，繼親子環教生態館開幕推出AI蟋蟀科普知識、AI蟋蟀照相，深獲親子歡迎，此次推出「智慧眼鏡導覽服務」透過AI影像辨識與語音互動功能，讓遊客在不需手機操作的情況下，即可聆聽導覽介紹，即時認識新化在地標誌性的昆蟲蟋蟀的生態與環境保育知識，讓更多人認識新化的在地生態與人文。

口埤實小學童分組參與「五感環教闖關體驗」，內容包括「智慧眼鏡體驗」、「蟲新認識你」、「聽～蟋蟀在唱歌」、「唧食行樂」及「AI智慧導覽機台體驗」等。透過視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的互動，引導學童以趣味方式學習昆蟲特徵、生態行為與棲地保育知識，現場氣氛活潑熱烈，成功啟發學童對觀察自然的興趣與環境保護意識。

觀旅局表示，虎頭埤風景區親子環教生態館的轉型，象徵過去以「蟋蟀館」為主題的展示空間，正式進化為兼具「科技互動」與「環境教育」功能的親子生態基地。未來將持續深化環境教育活動、申請環境教育設施場所認證。