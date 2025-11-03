口埤實小師生探索濱海生態 珍惜環境好未來

口埤實小師生探索濱海生態，體驗拉蚵串。（校方提供）

記者黃文記／新化報導

新化區口埤實小以生態探索教育為課程主軸，教學場域涵蓋新化林場、虎頭埤等淺山、溪流水域做深度教學。為豐富學生的知識層次與廣度，教學群老師特別安排了一場濱海生態體驗，學生們流連忘返。

校方表示，台江內海靠近府城的西側，四百年前就有著名的七鯤鯓沙洲群，其中四鯤鯓位於中間，鯤鯓湖出海口，濱海生態豐富。於是，教師群便規劃課程，帶著學生至此展開一場結合生態、文化與體驗的海洋教育課。

首先是港灣地理環境與產業活動，師生搭乘觀光船，船行進入安平商港，近距離觀看巨大的船隻與奇美實業的油倉，孩子們驚呼連連，對產業與海港運作充滿好奇。緊接著大家體驗蚵仔養殖、「拉蚵串」，體會養殖漁民的辛勞，船長還拿著抓到的河豚與寄居蟹讓大家觸摸，新奇又有趣。

其次是觀察濱海、沙岸、港灣的動植物生態。大家沿著小溪流入海河道欣賞紅樹林生態，親眼見到五梨跤、欖李、水筆仔、海茄苳等親水植物，還發現綠鬣蜥、夜鷺、蒼鷺、招潮蟹、與沙蟹的身影，孩子們歡喜萬分、驚叫連連，感受到濱海大自然孕育的多樣生命力。上岸後，還利用廢棄的牡蠣殼加上竹炭，製作可愛造型的擴香石，學習資源循環的環保精神。

最後是體驗居民的生活。大家走進鯤鯓社區，參訪清水祖師廟，穿梭在老街小巷中，參觀重要百年水源─龍目井，聆聽古老傳奇─鯤鯓古老以前的地勢，就像是台江上的巨龍，護衛庄社，並親手撈水，感受傳統生活的溫度。

校長王朝賜表示，這趟旅程讓孩子們在真實的環境中學習海洋、理解文化，也更珍惜我們腳下的土地與海洋。