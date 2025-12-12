口嫌體正直？《鬼滅之刃》中國戲院下檔 上映1個月狂吸30億票房

《鬼滅之刃：無限城篇》在中國上映將近1個月，累計總票房將近新台幣30億元。（翻攝畫面）

儘管近期中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」等言論而急遽惡化，甚至引發部分中國網友喊出抵制日貨的聲浪，但這股政治氛圍似乎難以撼動中國動漫迷對熱門日本動畫的熱愛。全球賣座的動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》（中國譯為「鬼滅之刃：無限城篇」）自11月14日在中國上映，於昨（12月11日）正式結束放映。

根據票房統計平台「貓眼專業版」及「燈塔」的數據顯示，《鬼滅之刃：無限城篇》在中國上映將近1個月，累計總票房高達6.77億人民幣（約新台幣29.8億至29.9億元），觀影人次超過1,613萬人。這部作品首次在中國內地大銀幕放映，即使網路上已出現盜版，仍吸引大批死忠粉絲進戲院支持，顯示出中國觀眾「嘴上說抵制，身體卻很誠實」的「口嫌體正直」現象。

這部電影是在中日關係緊張的氛圍中上檔，原本一度傳出可能提前下檔，但最終仍放映了近1個月。然而，在《鬼滅之刃》之後原排定上映的多部日本電影，如《蠟筆小新》系列新作和原定的宮崎駿電影展等，都紛紛傳出撤檔或延期的消息。

日媒推測，儘管《鬼滅之刃》票房表現突出，但它最終仍按照原定計畫下檔，並未如一般熱門電影般獲得延長放映週期，這極可能也是受到高市早苗相關言論，導致日中關係緊張的影響。

在娛樂圈，除了電影檔期受波及外，許多日本藝人的中國演唱會和見面會也遭到取消，天后濱崎步的上海演唱會便被迫取消，反映出政治因素對民間文化交流的衝擊。

