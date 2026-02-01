一口家鄉味走進世界 雲林發表印尼新住民雙語繪本展現文化厚度

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處今(1)日在文化觀光處一樓兒童閱覽室，發表雙語繪本《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》，由5位印尼新住民姊妹共同創作，以飲食文化為主軸，透過圖像與文字呈現印尼土地的豐饒樣貌與文化故事。該書為「新住民親子共讀繪本創作讀書會」邁入第11年的最新成果，展現雲林推動多元文化共融的深度與溫度。

雲林縣府文觀處於兒童閱覽室發表雙語繪本《熱帶土地的饋贈》。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣以農立縣，長年孕育豐富物產，同時也是多元文化交會、生根共融的重要城市。文化觀光處自2014年起，結合雲林縣社會關懷協會，持續推動新住民親子共讀繪本創作計畫，透過閱讀、書寫與創作陪伴新住民家庭累積文化自信，讓來自不同國家的生命故事，在雲林這片土地被看見、被理解。

《熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅》由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉等5位印尼新住民姊妹共同完成。創作者以鮮明色彩與細膩筆觸，描繪印尼日常生活中常見、卻蘊含深厚文化意義的農特產品，將記憶中的家鄉風景、家庭情感與文化符碼，轉化為一頁頁溫暖動人的繪本畫面。

該書為新住民繪本創作讀書會邁入第11年成果，展現雲林多元文化溫度。(記者廖承恩翻攝)

書中介紹象徵祝福與長壽的巨型牛肉丸，也描寫木薯葉在臺灣常被誤解為「餵豬作物」，卻在印尼成為家常料理的文化差異與趣味故事。透過飲食文化的對照與敘述，不僅拉近讀者與異國文化的距離，也呈現新住民姊妹在異鄉生活中的觀察與轉換，讓繪本成為理解多元文化的重要窗口。

文化觀光處長謝明璇表示，這項計畫已持續超過十年，見證許多新住民姊妹從閱讀學習到勇敢創作的轉變歷程，不僅累積珍貴文化能量，也為雲林注入多元而厚實的文化視角。縣府除持續推動繪本創作外，也於文觀處圖書館三樓設置多元文化專區，典藏多達6,751冊多國語言書籍，打造友善且具包容力的閱讀空間。

現場安排印尼舞蹈、香蕉葉編餐盤體驗，並提供七國特色美食品嚐活動。(記者廖承恩翻攝)

發表會中，除分享繪本創作歷程與生命故事外，現場亦安排印尼傳統舞蹈演出，並規劃「香蕉葉編餐盤」文化體驗活動，同時提供七國特色美食品嚐。文化觀光處表示，期盼透過閱讀、藝術與文化體驗，讓更多民眾親近多元文化，在雲林感受不同族群共融共好的溫暖力量。