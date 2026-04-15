口愛有毒！害他罹口咽癌，病毒潛伏體內數十年。圖／翻自ladbible.com

現年62歲的英國男子布拉福德（Jeff Bradford），近日分享自己的抗癌經歷，不過他的罹癌原因相當特殊，被醫師認定是「口愛」造成，而且病毒在他體內已潛伏數十年。

喉嚨感到怪怪 竟是口咽癌

據英國《每日郵報》報導，布拉福德回想2016年3月，當時他是兼差的私人健身教練，而且正在整修一間健身房教室，但他一度感覺喉嚨怪怪的。一開始他以為可能是裝修的灰塵，造成他的喉嚨不舒服，於是戴起口罩，但經過兩週後，發現喉嚨不適的問題沒有改善，所以他以為是感冒，趕緊找家醫科醫師治療。

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家醫科醫師一開始也以治療感冒的方式開藥，給布拉福德吃消炎藥與抗生素，但經過一段時間後，布拉福德發現狀況還是沒有改善，於是再找醫師。這次醫師不敢大意，除了開給他更強效的抗生素，還請另一位醫師為他進行更精密的檢查。

口愛造成口咽癌 治療過程「脖子像燒焦超痛苦」

檢查後發現，布拉福德的狀況不太對勁，於是將他轉送至大型醫院「阿伯丁皇家醫院」（Aberdeen Royal Infirmary）。這裡的醫師為他進行檢查後，確認他的咽喉狀況「不太妙」，之後也確定布拉福德罹患口咽癌（Oropharyngeal cancer）第3期，醫師相信，這與人類乳突病毒（human papillomavirus）HPV-16有關。不僅如此，醫師告訴他這與「口愛」有關，激活了人類乳突病毒，進而造成口咽癌。醫師指出，HPV-16病毒可能已在他體內潛伏數十年，長期處於休眠狀態，但只要有一個感染的破口，就讓病毒「活過來」並進而變成口咽癌。

隨後布拉福德就接受一系列的治療，包括化療與放射性療法。但布拉福德說，放射性療法對他來說相當痛苦：「我覺得整個脖子好像燒焦一樣！」由於他做了至少35次的放射性治療，導致他的身體變得非常虛弱，他休息了好幾個月，身體才恢復正常狀態。至於咽喉腫瘤，布拉福德也經過4個小時的手術，最終切除。在一連串治療下，布拉福德宣布他已抗癌成功。

布拉福德稱接受放射性治療，「脖子像燒焦超痛苦」。圖／翻自《每日郵報》

人類乳突病毒（HPV）是一種極為常見的病毒，透過皮膚與皮膚接觸等親密行為傳播，包括性行為。雖然一般狀態下對人無害，但有可能在往後導致嚴重的疾病，並且會引起多種癌症，包括影響頭部和頸部、肛門和生殖器的癌症，以及女性的子宮頸癌。專家表示，如果發現持續性喉嚨痛、口腔潰瘍不癒合、聲音沙啞或頸部出現不明原因的腫塊時，很有可能就是爆發口咽癌的警訊，呼籲民眾切勿忽視，應儘早就醫。



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