口感是芒果卻滿嘴龍眼味！他錯亂 一票人秒懂：吃到這1款

台灣改良水果彷彿沒有極限！一名網友分享，他吃了一盤芒果，卻發現口感雖然是芒果，但香氣卻是滿滿的龍眼味，雖然好吃，卻讓他感到錯亂，同時他也無法理解台灣農業想要創新的路線了，貼文引發網友熱烈討論，除了點出該名網友吃的芒果品種是稀有的黑香芒果之外，也有人分享自己的食物錯亂經驗。

一名網友在Threads上發文分享，一直覺得台灣的農業發展很厲害，但剛才吃了一盤芒果，明明吃的是芒果，入口後卻滿滿都是龍眼味，口感上是芒果，但氣味卻完全不一樣，讓他相當錯亂，不確定自己到底是在吃龍眼還是吃芒果，也無法理解台灣的農業要發展到甚麼地步。

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貼文曝光後，引發網友討論，不少人點出原PO吃的芒果品種是稀有的黑香芒果，「你吃到黑香芒果，確實是龍眼味」、「黑香的龍眼味」、「身為家鄉盛產芒果的台南人，從小吃過各種品種，前幾年收到家裡寄來的芒果，第一次吃到黑香完全無法接受，我就是要吃芒果，幹嘛混其他水果的味道啊！但北部的朋友們吃到驚為天人，要我幫他們訂」、「有龍眼味的是黑香！非常珍貴喔」、「黑香芒果就是濃厚龍眼味，金蜜有淡淡蜂蜜味，蜜雪的香味比果肉味道更好。我是真的會把蜜雪放臥室薰香」。

也有人分享自己食物錯亂的經驗，「之前在全聯也是買到吃起來是荔枝味的無籽葡萄，印象中叫棉花糖葡萄，吃起來是葡萄但是是荔枝的味道」、「我上次吃到馬鈴薯味道的地瓜，外型是地瓜，蒸起來氣味是不甜的地瓜，口感也是地瓜，但是味道是馬鈴薯」。

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