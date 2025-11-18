口感香軟的好吃日式飯糰，二十多種口味可選

《京都御握丸ONIMARU》有二十多種口味的飯糰可以選，他們家的越光米飯糰咬起來的確不錯，儘管是冷飯，但香軟又滑Q，口感很優喔！

今天喝完咖啡後，肚子不太餓，經過CITYLINK松山壹號店，發現一樓有間日式飯糰專賣店，正好當下時間已近晚餐時間，索性就買點飯糰簡單吃頓晚餐。

《京都御握丸ONIMARU》是連鎖飯糰店，在很多百貨商場都設有分店，而松山店位於CITYLINK松山壹號店內的一樓，不難找，攤上放了琳瑯滿目的飯糰，三角飯糰、握飯糰都有，價格從35元到165元不等，口味多達二十多種，有素食可吃的毛豆羊棲菜，也有鰻魚、和牛、炸蝦天婦羅等，另有一些日式小菜點心如玉子燒、糯米紅豆等。

簡單買了四個三角飯糰吃吃看，雖然只是三角飯糰，但口味蠻不一般， 因為飯糰都是透明膜包裝，現場就能看到大概的內容物，所以沒多少誤差。

《京都御握丸ONIMARU》的米飯都是使用越光米， 越光米是我喜歡的米種之一，其特性就是冷飯也好吃，所以很多冷食都喜歡用越光米，而《京都御握丸》的飯糰口感果然不錯，儘管是冷飯，依然香滑帶嫩，又帶點彈性，滑彈滑彈的十分順口，像我們今天買的柚子山椒雖然滋味普通，但在越光米的優質口感點綴下也是變得頗可口。

大概分享一下我買的四種口味：

＜A5和牛時雨煮＞時雨煮是一種用醬汁快速佃煮的料理，吃起來是有點甜甜的醬油香，和牛口感普普，不過肉量給得還不少。

＜醬香明太紫蘇＞四個裡面我最喜歡這款，主味是有些辣辣的明太子鮮味，另有清雅的紫蘇香氣點綴，香氣很豐富，是個頗夠味的飯糰。

＜炙燒明太鱈魚子拌醬油＞鱈魚子有個鮮鮮的香氣，讓飯糰更有滋有味。

＜柚子山椒小魚 ＞柚子山椒小魚是我覺得比較沒那麼推的，因為「柚子山椒」的感覺很不明顯，太淡了，因此調味流於普通，不過吻仔魚放得很多，如果喜歡簡單風味的飯糰倒是可以嘗嘗這款。

京都御握丸ONIMARU 松山壹號店

地址：台北市信義區松山路11號





