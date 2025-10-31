口感Q彈、營養豐富的「蛋腸」

蛋腸

純雞蛋灌腸，搭配少許調味，經小火慢煮使其熟透，口感Q彈，營養豐富，適合搭配白切、滷味、煮湯或火鍋，帶來意想不到的美味體驗。

食材

豬小腸(粉腸), 1副

棉繩, 12小條

自制漏斗, 1個

洗腸材料 鹽, 1湯匙 任何筋度麵粉, 1大匙 白醋, 1大匙 米酒, 2湯匙

蛋液 雞蛋20顆, 1100克 水, 360克 鹽, 10克 鰹魚粉, 8克



料理步驟





步驟 1：新鮮豬小(粉)腸，沖洗一下；





步驟 2：用剪刀延著腸邊的薄膜，把筋油剪除；



步驟 3：重複灌水3～4次，洗凈內腸；





步驟 4：然後用鹽揉搓一下，洗凈；再用麵粉搓洗，然後沖洗乾凈，最後用白醋再次搓洗後，沖洗乾凈，小腸完全沒怪味，乾乾淨淨；





步驟 5：用繩子綁住ㄧ頭，過長的腸子也可以剪成適當長度，然後倒入米酒，放冷藏把小腸浸泡一下。





步驟 6：純蛋液粉腸調味很簡單，只用了鹽和烹大師的鰹魚粉；





步驟 7：蛋打入盆中，加入水、鹽、鰹魚粉打散；





步驟 8：用濾網過濾一次；濾到量杯中或方便倒蛋液的容器鍋具裡；





步驟 9：準備好漏斗和棉繩；





步驟 10：把腸衣套到漏斗上抓緊，迅速將蛋液灌入；





步驟 11：灌約7～8分滿，用棉繩綁緊開口處；





步驟 12：蛋腸煮之前，先用水沖洗ㄧ下：





步驟 13：水煮到底下冒小泡的滾度；





步驟 14：鍋底可以墊一個蒸盤，防止蛋腸直接碰觸鍋底造成破腸；抓起蛋腸的兩邊入鍋，中小火慢煮，水微滾後再煮5分鐘；





步驟 15：蛋腸熟透時會浮起，也可以夾起一頭，看蛋液是否凝結不流動，即可關火燜15～20分鐘，讓腸衣吃起來不會咬不爛；





步驟 16：撈起後要泡可飲用水降溫，也能防止變黑；等降溫後就可以切塊沾醬食用，或者用來做其它料理的運用；密封冷藏保存，三天內吃完。

