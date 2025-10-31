口感Q彈、營養豐富的「蛋腸」
蛋腸
純雞蛋灌腸，搭配少許調味，經小火慢煮使其熟透，口感Q彈，營養豐富，適合搭配白切、滷味、煮湯或火鍋，帶來意想不到的美味體驗。
食材
豬小腸(粉腸), 1副
棉繩, 12小條
自制漏斗, 1個
洗腸材料
鹽, 1湯匙
任何筋度麵粉, 1大匙
白醋, 1大匙
米酒, 2湯匙
蛋液
雞蛋20顆, 1100克
水, 360克
鹽, 10克
鰹魚粉, 8克
料理步驟
步驟 1：新鮮豬小(粉)腸，沖洗一下；
步驟 2：用剪刀延著腸邊的薄膜，把筋油剪除；
步驟 3：重複灌水3～4次，洗凈內腸；
步驟 4：然後用鹽揉搓一下，洗凈；再用麵粉搓洗，然後沖洗乾凈，最後用白醋再次搓洗後，沖洗乾凈，小腸完全沒怪味，乾乾淨淨；
步驟 5：用繩子綁住ㄧ頭，過長的腸子也可以剪成適當長度，然後倒入米酒，放冷藏把小腸浸泡一下。
步驟 6：純蛋液粉腸調味很簡單，只用了鹽和烹大師的鰹魚粉；
步驟 7：蛋打入盆中，加入水、鹽、鰹魚粉打散；
步驟 8：用濾網過濾一次；濾到量杯中或方便倒蛋液的容器鍋具裡；
步驟 9：準備好漏斗和棉繩；
步驟 10：把腸衣套到漏斗上抓緊，迅速將蛋液灌入；
步驟 11：灌約7～8分滿，用棉繩綁緊開口處；
步驟 12：蛋腸煮之前，先用水沖洗ㄧ下：
步驟 13：水煮到底下冒小泡的滾度；
步驟 14：鍋底可以墊一個蒸盤，防止蛋腸直接碰觸鍋底造成破腸；抓起蛋腸的兩邊入鍋，中小火慢煮，水微滾後再煮5分鐘；
步驟 15：蛋腸熟透時會浮起，也可以夾起一頭，看蛋液是否凝結不流動，即可關火燜15～20分鐘，讓腸衣吃起來不會咬不爛；
步驟 16：撈起後要泡可飲用水降溫，也能防止變黑；等降溫後就可以切塊沾醬食用，或者用來做其它料理的運用；密封冷藏保存，三天內吃完。
