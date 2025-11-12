一口接一口停不下來！照燒松阪豬

照燒松阪豬

松阪豬是豬隻身上的一個部位，只有極少的六兩重，因此稱之為黃金六兩肉，口感脆脆的很特別，這次我用照燒的方式來處理松阪豬肉，味道甜鹹很好吃，一口接一口停不下來啊。

食材

松阪豬一片, 180g

高麗菜絲, 65g

醬汁 米酒, 2大匙 日式味醂, 4大匙 砂糖, 2小匙 醬油, 6大匙



料理步驟





步驟 1：把醬汁調好。





步驟 2：高麗菜洗淨切細絲，舖於盤上，講究點的話，可以在切成絲後泡入冰塊水裡冰鎮一下，口感會更加爽脆。



步驟 3：松阪豬洗乾淨，逆紋切成小塊厚片。





步驟 4：鍋子放少許油，熱鍋後把肉塊放入，用小火煎到約九分熟。





步驟 5：然後倒入醬汁，以小火慢慢收汁。





步驟 6：等到醬汁變少變濃稠後就差不多完成了。





步驟 7：盛起來放在高麗菜絲上，再撒點白芝蔴和青蔥點綴，就完成了。松阪豬口感脆脆的很好吃，搭配甜甜鹹鹹的照燒口味，真是讓人食指大動啊！

小撇步

＊豬肉一定要煮到完全熟透才能吃。

＊逆紋切的口感較爽脆。

