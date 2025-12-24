口服A酸總劑量是關鍵！女性痤瘡復發風險高男性43％

哈佛醫學院研究團隊發現，女性痤瘡患者完成口服A酸療程後，復發風險比男性高出43％。研究追蹤近兩萬名患者顯示，整體復發率達22.5％，且復發中位數時間為停藥後7.5個月。

哈佛醫學院研究團隊發現，女性痤瘡患者完成口服A酸療程後，復發風險比男性高出43％。（示意圖／Pexels）

台大醫院皮膚部烏惟新醫師於其臉書粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」分享了這項研究結果。他表示，哈佛團隊針對1萬9907名接受口服A酸治療的痤瘡患者進行追蹤調查，結果顯示超過五分之一的患者在停藥後出現復發情況，需要接受口服抗生素或其他治療方式，其中8.2％的患者甚至需要進行第二次口服A酸療程。

「女性復發的原因可能與體內荷爾蒙波動有關，例如多囊性卵巢症候群，或者女性對復發的忍受度較低，較早尋求醫療協助。」烏惟新醫師解釋道。值得注意的是，雖然女性較易復發，但研究發現男性反而更容易決定再次進行口服A酸療程。

研究更揭示了口服A酸療效的關鍵在於藥物累積總量，而非每日服用劑量。（示意圖／Pixabay）

該研究更揭示了口服A酸療效的關鍵在於藥物累積總量，而非每日服用劑量。烏惟新醫師指出：「當藥物總累積劑量超過120 mg/kg時，能有效降低復發風險。

無論是每天服用大劑量縮短療程，還是每天服用小劑量延長療程，只要最終累積總量足夠，效果是相同的。」不過，研究也顯示，當累積總劑量超過220 mg/kg後，再增加劑量對預防復發就不會有顯著效益。

若希望降低復發機率，應遵從醫囑完成整個療程，確保服藥量達到建議的累積總劑量。（示意圖／Pixabay）

對於許多受不了口服A酸副作用的患者，烏惟新醫師提供了實用建議：「如果患者難以忍受嘴唇乾燥、脫皮等副作用，可與醫師討論調低每日藥量，延長療程時間。研究證實，這樣做不會增加復發風險，還能讓治療過程更加舒適。」

烏醫師最後建議正在進行口服A酸治療的患者，若希望降低復發機率，應遵從醫囑完成整個療程，確保服藥量達到建議的累積總劑量，而不是在臉部狀況改善後就自行停藥。口服A酸作為目前唯一有機會讓痤瘡患者皮膚達到長期緩解的藥物，正確的用藥方式對治療成效至關重要。

