一口氣冷3天！冷氣團上看寒流 北部又濕又冷

東西兩樣情、南北差很大！氣象專家林得恩指出，強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣轉為濕冷天氣型態，中南部、台東及澎金馬則以乾冷為主。最新模擬顯示，最冷時段將落在明天（21日）至周五（23日）清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上探寒流的潛力。。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」上指出，受強烈大陸冷氣團南襲影響，桃園以北、基隆及宜蘭、花蓮地區不只氣溫明顯下降，且至周五（23日）前，天氣多為短暫陣雨的濕冷型態；中南部、台東及澎金馬地區仍以乾冷為主，降雨非常零星且局部。

林得恩表示，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時段會落在明天（21日）至周五（23日）清晨，冷空氣的強度在強烈大陸冷氣團等級，並有再上探寒流的潛力。

林得恩提醒，這波冷的時間比較久，冷的範圍比較廣，冷的梯度也比較大；長輩及心血管疾病患者要特別注意保暖和去寒。

氣象署表示，周三（21日）至周五（23日）清晨北部和宜蘭2000公尺以上及中部和花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。提醒民眾，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防寒害。

