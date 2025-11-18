一口氣唸完「毛利文+德文」 高中司儀身懷絕技暴紅

高雄市 / 綜合報導

高雄有一所高中，14日舉辦運動會，各班級進場時，司儀都會講介紹詞，其中有一段夾雜歌詞，還有超長的毛利文和德文，擔任司儀的高一同學，一口氣唸完，非常順，台下掌聲不斷，也掀起話題，另外一位男同學司儀，同樣身懷絕技，不僅要唸超難歌詞，還要會跳舞。

高中運動會現場超嗨，司儀介紹各班級進場，但這串介紹詞，實在太厲害，高一學生高苙涵說：「一元二次配不好可以找蔡依林，他說過我呸我呸我呸呸呸，老師的夢想是帶我們去紐西蘭的Taumatawhakatangihangakoauauo

tamateapokaiwhenuakitanatahu，找一個人叫，Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr.。」掌聲鼓勵，只見司儀一口氣，唸完一長串夾雜歌詞，毛利文還有德文，唸的非常順，但是在唸什麼。

高一學生高苙涵說：「本來想說這個到底是什麼東西，每一個英文字母，就上網去找，非常長的地名，後面又緊接著有一個人，有很長的德文名字，可以讓我表現的機會，當然回去好好練習。」

原來這串超長毛利文，其實是紐西蘭的地名，是一座位在霍克斯灣地區南部的小山，也是全世界最長地名之一，但當地人通常簡稱它為Taumata（陶馬塔）。

高雄一所高中，14日舉辦運動會，每個班級都會自己寫介紹詞給司儀，各個都在比創意，像是還有這。高一學生江紘毅(江江)說：「總而言之我們班簡直就是(陶喆一無地自容)哦哦啊啊誒誒啊啊蛾睋誒誒啊啊啀搭嘎搭嘎搭喓搭 搭嘎搭嘎 dlua dua dua。」一長串唸完完全不卡詞，還要會唱歌跳舞，高一學生高苙涵說：「你愛我，還是他。」

高一學生高苙涵VS.高一學生江紘毅(江江)說：「帥，好帥，福泰哥哥你最帥。」高一學生江紘毅(江江)說：「這次有要唱歌的部分，像是還有，Super idol ，那剛好也是我們班級自己寫的，大家果然都很有創意，每個班級都滿有創意的。」看來要當司儀，得身懷絕技，同學們的考驗通通過關，實在不簡單。

