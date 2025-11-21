一口氣迎6隻新生兒！台北市立動物園「大紅鶴」一字排開迎賓

動物園的鳥園水禽區在2025年一口氣迎來6隻可愛的大紅鶴寶寶。 圖：台北市立動物園／提供

[Newtalk新聞] 計畫前往動物園的朋友千萬別錯過！台北市立動物園今(21)日驚喜宣布，動物園的鳥園水禽區在2025年一口氣迎來6隻可愛的大紅鶴寶寶，目前大紅鶴寶寶僅1到2個月大，還須由親鳥餵食。此外，大紅鶴寶寶平時經常在岸邊一字排開迎賓，模樣相當可愛逗趣。

動物園說明，園內的大紅鶴通常在夏季的雨後進入繁殖高峰期，經常在大雨過後成雙入對的用鳥喙把身旁的泥土建造成形似火山錐的巢。當大紅鶴成功配對後，每窩將產下一顆卵，並由親鳥輪流孵卵，大約一個月後，大紅鶴寶寶才會破殼而出，和大家見面。

而今年台北市立動物園正好迎來大紅鶴嬰兒潮，截至目前為止共有6隻大紅鶴寶寶健康孵化。由於大紅鶴屬於半早熟性鳥類，剛孵化時全身已覆蓋柔軟的灰色絨羽，且眼睛已經張開，可以笨拙的探索這個世界。特別的是，無論雄性或雌性的大紅鶴都能透過上消化道分泌「嗉囊乳」，其成分包括脂肪、蛋白質、胡蘿蔔素、抗氧化劑和免疫抗體等營養物質。因此，每隻大紅鶴寶寶都會由親鳥輪流餵食到2至3個月大。

近期前往動物園，將能在鳥園水禽區看見幾隻較大的大紅鶴寶寶開始換下灰色蓬鬆的絨羽，逐漸長出灰黑色的亞成鳥羽毛，體型也逐漸接近成鳥大小。此外，去年出生的大紅鶴寶寶也在近期從亞成鳥逐漸蛻變為成鳥，特色是頭部和腿部的顏色仍帶著亞成鳥特殊的黑灰色，不像成鳥那麼鮮豔。

大紅鶴寶寶平時經常在岸邊一字排開迎賓，模樣相當可愛逗趣。 圖：台北市立動物園／提供