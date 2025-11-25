「口水快篩」3天逮7人 永康警嚴辦毒駕

永康分局利用「毒品唾液快篩試劑」提升查緝效率。（民眾提供）

記者黃文記／永康報導

市警局永康分局展現「毒駕零容忍」的決心，利用「毒品唾液快篩試劑」大幅提升查緝效率，三天內就取締七件毒駕並查扣各式毒品達八十餘公克，強調對於毒駕者將依法嚴辦，呼籲駕駛人切勿以身試法。

永康分局員警在新制上路第一天就抓到首件毒駕，而且短短三天內就總共抓了七件，查扣了海洛因、愷他命、安非他命、毒品咖啡包等各式毒品共計八十點四七公克，展現打擊毒駕、保護市民安全的決心。

警方指出，「毒品唾液快篩試劑」只要三到六分鐘，就能從被查驗者的口水中驗出安非他命、K他命、大麻、依托咪酯、FM2等七種常見毒品，查緝毒駕的效率大幅提升！

警方強調，如果毒駕被快篩試劑驗出陽性者，依據《道路交通管理處罰條例》第三十五條規定，處新臺幣三萬元以上、十二萬元以下罰鍰，並同時當場移置保管車輛及吊扣駕照一至二年；拒絕檢驗者，處十四萬元罰鍰，且當場移置保管車輛及吊銷駕照。警方亦會同步查究刑法公共危險罪行，移送法辦。

永康分局長洪宏榮指出：「毒駕零容忍！」他表示，警方已經全面啟動「強勢取締」，呼籲大家千萬不要一時好奇去碰毒品，更絕對不能吸完毒還開車。他警告，只要被抓到，一定會依法嚴辦，絕不寬貸！