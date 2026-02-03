口湖告別無牙醫時代 首任常駐牙醫師正式到位

縣議員蔡岳儒於日前特別前往口湖鄉衛生所，歡迎履新上任的牙醫師賴奕卲，並向其表達誠摯感謝與肯定。（翻攝縣議員蔡岳儒臉書）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣口湖鄉長期缺乏牙科醫療資源，十多年來沒有牙醫診所與常駐牙醫師，鄉親若遇到牙痛、補牙等需求，往往得舟車勞頓前往外地就醫，十分不便。隨著口湖鄉衛生所首任常駐牙醫師正式到位，口湖鄉也正式走出「無牙醫鄉」的困境，為地方醫療寫下重要里程碑。

口湖鄉衛生所首任常駐牙醫師賴奕卲正式到位，口湖鄉也正式走出「無牙醫鄉」的困境，為地方醫療寫下重要里程碑。（翻攝縣議員蔡岳儒臉書）

雲林縣議員蔡岳儒於日前特別前往口湖鄉衛生所，歡迎履新上任的牙醫師賴奕卲，並向其表達誠摯感謝與肯定。蔡岳儒表示，過去多年來，口湖鄉雖有雲林縣牙醫師公會投入偏鄉巡迴醫療，定期為鄉親提供牙科服務，但巡迴醫療量能有限，仍無法完全滿足地方長期且穩定的醫療需求，因此口湖鄉始終迫切需要一位常駐牙醫師，長期守護鄉親的口腔健康。

蔡岳儒貼心致贈賴醫師一個木雕名片座，方便鄉親索取名片與診療時間資訊，象徵地方對新任牙醫師的溫暖迎接。（翻攝縣議員蔡岳儒臉書）

蔡岳儒指出，賴奕卲醫師原本服務於台大醫院雲林分院，為了投入偏鄉醫療，毅然選擇辭任原職，每日從斗六通勤至口湖服務鄉親，展現對偏鄉醫療的高度使命感與付出精神，令人由衷敬佩。

為表達歡迎之意，蔡岳儒也致贈賴醫師一個木雕名片座，方便鄉親索取名片與診療時間資訊，象徵地方對新任牙醫師的溫暖迎接。蔡岳儒強調，未來將持續關注並努力推動偏鄉醫療資源的完善，讓口湖鄉親能在地獲得更完整、便利的醫療照護。

