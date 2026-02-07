口湖寒冬送暖公益活動 發放物資助弱勢家庭

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】中華陽光推展關懷協會7日於口湖地區舉辦「媽祖心寒冬送暖關懷活動」，與口湖鄉公所合作，並獲北港朝天宮贊助，向低收入戶及邊緣家庭發放693份愛心物資。活動現場設有「二手物品找新主人」及義剪服務，鼓勵資源循環再利用，並協助民眾整理儀容，讓寒冬中的溫暖實際傳遞到每位鄉親手中。民眾黨不分區立委、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、口湖鄉長李龍飛，以及各村里長與民代表皆親自到場關懷。

中華陽光推展關懷協會長期投入弱勢服務，每年固定舉辦寒冬送暖活動。此次活動6日先抵達口湖鄉興安宮，結合在地信仰力量與民間資源，將愛心送入偏鄉。民眾農曆年前捐贈的可用物資，由志工整理後再分享給有需要的家庭，同時也將北港朝天宮媽祖的愛心送到偏鄉，透過宗教與公益結合，擴大受惠面向。

蔡春綢表示，協會多年來深耕偏鄉及弱勢關懷，「寒冬送暖」不僅是年度活動，更是一份長期承諾。他希望透過整合社會善心與資源，讓偏鄉民眾知道，他們並不孤單，社會上有許多公益團體持續關心並陪伴。

蔡春綢也提到，偏鄉長期面臨資源不足與城鄉差距，未來進入國會後，將持續為弱勢族群及偏鄉發聲，積極爭取經費及建設資源，回饋口湖鄉、水林鄉及大北港地區。「希望將地方需求帶進國會，確保資源落實到基層，縮短城鄉差距，實現資源共享。」他強調，將結合協會累積的公益能量及自身國會資源，持續推動偏鄉關懷與建設，讓鄉親真切感受到資源回到故鄉，帶來正向改變。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）