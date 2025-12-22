口湖曾申棟夫婦暖心善舉 捐災情勘查車守護鄉親

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】雲林縣消防局21日下午在口湖鄉鑫港冷凍倉儲舉辦「王秀溶女士、曾申棟先生捐贈雲林縣消防局災情勘查車典禮」，由曾申棟先生代表捐贈，縣長張麗善代表受贈，並回贈感謝狀與紀念品，感謝夫妻倆以實際行動回饋家鄉、守護地方安全，現場氣氛溫馨感人。

曾申棟夫婦捐贈雲林縣消防局口湖分隊災情勘查皮卡車，張縣長代表接受並感謝回饋鄉里。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善表示，鑫溶實業公司曾申棟夫婦為口湖在地烏魚子加工廠第二代，早年為擺脫盤商低價收購困境，自學烏魚子製作技術，持續投入創新與產品研發，率先於業界導入真空包裝，並建置鑫港冷凍倉儲，整合產製銷一條龍體系，使產品成功打入連鎖量販與超市通路，更外銷海外，為地方產業寫下亮眼成績。

廣告 廣告

縣長張麗善回贈感謝狀與紀念品，感謝夫妻倆以實際行動回饋家鄉、守護地方安全，現場氣氛溫馨感人。（圖／記者蘇榮泉攝）

張麗善指出，曾申棟夫婦事業有成後不忘回饋家鄉，捐贈災情勘查車予消防單位，為口湖及沿海地區增添防救災量能，充分展現在地企業關懷鄉里的精神。她也代表縣民表達誠摯感謝，並期盼此一善行能發揮拋磚引玉效果，凝聚更多民間力量，共同守護鄉親生命與財產安全。

捐贈的高級災情勘查皮卡車性能優越，價值高達160萬元，為雲林口湖地區添加強大的救災能量。（圖／記者蘇榮泉攝）

曾申棟分享，母親自小叮嚀，外出打拼若有能力，務必要回饋故鄉。此次得知口湖地區有災情勘查車需求，夫妻倆便決定盡力促成，完成母親的教誨，也為家鄉盡一份心力。

縣長張麗善頒贈感謝狀，也代表縣民表達誠摯感謝，盼發揮拋磚引玉效果，凝聚更多民間力量，共同守護鄉親生命與財產安全。（圖／記者蘇榮泉攝）

消防局長林文山表示，此次捐贈的災情勘查車為全新車輛，性能優越，價值約160萬元，將大幅提升口湖地區在災情勘查、水域救援及緊急應變上的機動能力，協助消防同仁更安全、迅速地投入救災行動，進一步保障民眾生命與財產安全。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！