口湖男車禍重傷陷困 北港警聯手張榮發基金會雪中送炭

北港警聯手張榮發基金會雪中送炭。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣口湖鄉一名林姓男子，平時於麥寮六輕擔任外包勞工，為家中經濟支柱。不料去年於上下班通勤途中不幸發生嚴重交通事故，傷勢嚴重，住院後又經歷了第二次手術，高額的醫療費用讓本就艱難的生活雪上加霜。所幸北港警分局口湖聯合所警員李政倫主動察覺並伸出援手，聯繫張榮發基金會啟動急難救助，暫緩林家的燃眉之急，落實社會安全網的關懷精神。

林男雖然目前已出院返家休養，但因傷勢尚未痊癒，仍需面臨漫長的復健之路，短期內完全無法重返職場。家中經濟狀況拮据，醫療費用及日常生活支出讓他和家人感到壓力巨大，情況急需社會援助。在得知林姓男子的困境後，口湖聯合所警員李政倫迅速將該事件通報張榮發基金會，請求提供急難救助。基金會專員夏塘昱獲悉後，立即啟動緊急援助機制，向受困家庭提供必要的資金援助，幫助他們度過這段經濟困境。

北港警分局表示，警察工作除了維護治安與交通，走入基層發掘弱勢、提供及時援助也是社會治安平穩的基石。此次感謝張榮發基金會的全力配合，讓基層同仁的關懷能轉化為實質的幫助。並呼籲，身邊若有發現生活陷入困境、亟需協助的家庭，可主動向鄰近派出所反映或尋求社福機構協助。北港警分局將持續關注弱勢族群，並期待能拋磚引玉，吸引更多社會資源投入公益，讓溫暖傳遞到社會的每一個角落，幫助受困家庭重獲新生。