口湖衛生所迎來首位常駐牙醫師 牙醫師賴奕卲到位改善偏鄉醫療

口湖衛生所首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，象徵偏鄉牙科醫療服務向新發展。（左）口湖衛生所主任呂世隆感謝牙醫師賴奕卲醫師，守護偏鄉民眾口腔健康。（圖／記者洪佳伶翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣口湖鄉衛生所長達13年未有牙科診所或常駐牙醫師，鄉親過去需遠赴北港、四湖、台西，甚至虎尾、斗六就醫，對長者及行動不便者造成諸多不便，29日迎來口湖衛生所首位常駐牙醫師賴奕卲醫師，象徵偏鄉牙科醫療服務向新發展，此次牙醫人力進駐，讓在地居民終於能在家鄉獲得穩定的牙科照護。

雲林縣衛生局指出，過去多年來仰賴雲林縣牙醫師公會投入偏鄉巡迴醫療，定期派遣牙醫師至口湖鄉服務，勉力填補基層牙科醫療的空缺，維繫基本口腔健康防線。如今常駐牙醫師正式到位，不僅可提供連續性治療，也讓偏鄉牙科照護從「臨時支援」走向「長期深耕」，服務穩定度大幅提升。

衛生局長曾春美表示，賴奕卲醫師為雲林在地人，曾於臺大雲林分院服務逾20年，長期關注偏鄉牙科資源不足的問題，在因緣際會下選擇到無牙科診所的口湖鄉服務鄉親，展現醫者仁心與對家鄉的承諾。賴醫師具備完整臨床經驗，未來將為口湖鄉提供穩定且專業的牙科治療，並可進一步發展跨鄉鎮支援及外展服務。

雲林縣衛生局強調，未來將以此次牙科人力到位為起點，持續推動升級牙科設備、落實長者口腔保健及深化學童牙齒保健三大政策，全面提升偏鄉口腔醫療品質。曾春美也呼籲鄉親重視日常口腔保健並定期檢查，衛生局將持續結合專業醫療人力與在地資源，縮短城鄉醫療差距，朝向實現醫療平權的目標邁進。