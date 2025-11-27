口湖警巡勤遇迷途長者 耐心安撫成功協助返家

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣口湖鄉青蚶村25日上午發生一起長者迷路事件，所幸北港警分局口湖聯合所員警及時到場協助，使九旬許姓婦人安全返家。當日上午8時40分，巡佐黃建樹與警員陳舜宜執勤時接獲報案，指出一名高齡婦人疑似迷失方向，獨自騎乘機車停在路邊。

警方到場後發現，許姓婦人疑因重聽導致溝通不易，加上精神緊張，無法清楚表達自身狀況。員警以緩和方式逐步引導，婦人終於透露，她清晨從水林鄉出發，欲前往農地撿拾花生，途中卻騎錯方向來到口湖鄉。警方為確保其安全，先行協助返所休息並提供飲水與食物，讓其恢復平靜。

經查證身份後，警方隨即聯繫家屬到場接回，家屬對警方耐心照護與專業處置深表感謝。警方也協助家屬將老婦人的機車取回，避免後續交通風險。

北港警分局提醒，年長者易因記憶力、方向感及體力下降而在外迷失，建議家屬隨時留意外出動向，必要時陪同行動，或於隨身物品上標註聯絡方式，提高安全保障。警方也呼籲民眾若遇到迷途長者，應立即通報派出所，以利迅速協助。（照片／北港警分局提供）