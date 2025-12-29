口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善 張麗善縣長:確保用路人行車安全

確保用路人行車安全，縣府斥資四百六十萬辦理口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面及鄰近七十公尺道路改善。（記者劉春生攝）

口湖鄉下崙村福安宮前福安路至中山路口路面因年久失修，民眾及民意代表陳情多處路面劣化龜裂、沉陷，影響通行安全。為此，雲林縣政府將斥資四百六十萬元整辦理「口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善工程(福安宮前)」，預計下個月上旬進場施作，過年前完工。雲林縣長張麗善盼藉此提供在地居民、返鄉鄉親平順安全基礎建設及用路環境。

縣長張麗善今二十九日上午偕同雲林縣交通工務局長汪令堯、口湖鄉長李龍飛、縣議員黃文祥、口湖鄉民代表會主席王溪邊與各代表、口湖鄉下崙福安宮主委陳博恩、地方村長等實地會勘、關心在地需求。

張麗善縣長表示，下崙村福安路至中山路口路面年久失修、破損不堪，日前她公務行經發現該路段顛簸，並在地方鄉親、代表及村長眾人陳情路面龜裂嚴重、破損不堪及凹凸不平等情形，對用路者行駛有安全疑慮，立即指示交工局辦理道路工程修繕。

張縣長指出，完善地方道路路面，以確保人民行車安全是政府的責任，此次「口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善工程(福安宮前)」不僅要讓路平，包含標線、標誌劃設符合地方需求，增加提醒警示路口閃黃燈，完成鄉親期待，也守護鄉親生命安全。

雲林縣交通工務局長汪令堯說明，口湖鄉下崙村福安路至中山路口路面改善工程，包含路面刨鋪、人孔下地、改良路基等，預計改善長度約七百七十公尺、寬約七至十公尺，路面及路口改善面積共計約五千四百平方公尺，預估工期約一個月，經費合計新台幣 四百六十萬元整。

口湖鄉長李龍飛、下崙村長吳明海等皆感謝縣政府、交工局團隊努力；李龍飛鄉長表示，這幾年縣府投注於口湖鄉道路基礎建設讓鄉內路平率大大提升，尤其下崙地區路面改善將近九成。他會繼續帶領公所團隊積極提報，爭取健全地方建設，完善鄉內用路環境及居民生活品質。