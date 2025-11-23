口湖鄉健走 逾千民眾同遊宜梧滯洪池

出身口湖、甫當選國民黨主席的鄭麗文特地南下參與口湖健走回活動，並在縣長張麗善、立委張嘉郡等人陪同下品嘗在地美食。

口湖鄉公所昨（廿三）日上午在宜梧滯洪池舉辦健走活動，吸引上千名民眾報名參加，從早上七點到中午十二點熱鬧不斷，天氣回暖，不少家庭扶老攜幼漫步在自然景色中，現場設有小農市集、農漁產品兌換、摸彩、及親子夾文蛤比賽等趣味活動，笑聲四起。活動由文光國小戰鼓隊開場，再由口湖婦女會帶領暖身，副縣長謝淑亞、鄉長李龍飛及多位地方代表皆到場同樂。出身口湖、甫當選國民黨主席的鄭麗文也特地南下，並在縣長張麗善、立委張嘉郡陪同下品嘗在地美食。

鄭麗文表示，她是土生土長的「口湖囝子」，童年時最期待的就是返鄉過年。她說，雲林是台灣較弱勢縣市之一，而口湖又長年飽受海水倒灌之苦，因此她在立委任內特別關注海平面上升與地層下陷等議題，並研究荷蘭填海與威尼斯案例，盼為家鄉尋找解方。她也提到自己自小閱讀口湖名人鄭豐喜作品《汪洋中的一條船》，深受其不向命運低頭的精神鼓舞。鄭麗文強調，如今看到口湖逐漸從惡劣環境轉型為美麗濕地，足見縣府八年來的成果。她期望更多觀光客走進口湖，帶動產業，也相信由張麗善、張嘉郡接力，能讓雲林成為「有前途、有工作」的幸福城市。

副縣長謝淑亞表示，宜梧滯洪池擁有藍天、湖景與自然涼風，是「不必出國就能欣賞的風景」。這些成果來自鄉公所與縣府團隊的治理。她說，雲林「有山有海」，海產種類豐富，虱目魚、鰻魚、文蛤品質都名列前茅，是名符其實的「台灣的媽媽」。她鼓勵民眾藉健走重新認識口湖，也不忘把最新鮮的農漁產品帶回家。未來縣府將整合更多觀光資源，目標是把北港朝天宮、武德宮每年1700萬香客引流至口湖，帶動更大觀光效益。