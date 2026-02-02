口湖鄉公所送腳踏車挺基層 310輛上路強化鄰里服務效率

▲腳踏車輛選用兼顧耐用與安全規格，適合鄉內道路條件，同時符合節能減碳政策方向，鼓勵使用低碳運具，落實環保與永續理念。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】口湖鄉公所為提升鄰里服務效能與基層工作機動性，2日舉行「鄰長腳踏車贈送暨啟用典禮」，正式將新購置的服務腳踏車交付村長與鄰長使用，協助推動社區關懷與行政服務工作。

鄉公所指出，鄰長是地方行政體系中最貼近民眾的一環，平時需負責政令宣導、民情反映、災害通報及弱勢關懷等多項事務。此次提供交通工具，盼能縮短行動時間，提高巡查與服務效率，讓民眾需求能即時獲得回應。

口湖鄉長李龍飛表示，鄰長長年默默付出，是地方穩定運作的重要力量。公所透過實際行動支持基層，不僅提升工作便利性，也希望讓鄰長在執行任務時更加安全順暢，進一步提升整體服務品質。

本次共贈出310輛腳踏車，涵蓋全鄉21位村長及289位鄰長。口湖鄉公所說明，車輛選用兼顧耐用與安全規格，適合鄉內道路條件，同時符合節能減碳政策方向，鼓勵使用低碳運具，落實環保與永續理念。

鄉公所強調，此次腳踏車贈送，除肯定基層人員的辛勞，也感謝鄉民代表會對預算的支持與監督，展現行政與民意機關共同推動地方建設的合作精神。未來將持續檢視基層需求，逐步完善相關設備，攜手打造安全、溫暖的社區生活環境。